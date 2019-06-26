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Документация на F-35 Lightning

04:25. 26 июня 2019 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:


Голодающий офицер одной из стран НАТО в знак протеста против поставок С-400 в Турцию прислал техническую документацию на F-35 Lightning.
Ниже, несколько иллюстраций.








































Турция “не сможет иметь одновременно российские С-400 и американские F-35″, поскольку это раскроет возможности по незаметности этого истребителя. (c) постоянный представитель США при НАТО.

Аха-ха.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5092609.html

Метки: f-35, авиация, документы, нато, США, турция

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