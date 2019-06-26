Документация на F-35 Lightning
04:25. 26 июня 2019 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Голодающий офицер одной из стран НАТО в знак протеста против поставок С-400 в Турцию прислал техническую документацию на F-35 Lightning.
Ниже, несколько иллюстраций.
Турция “не сможет иметь одновременно российские С-400 и американские F-35″, поскольку это раскроет возможности по незаметности этого истребителя. (c) постоянный представитель США при НАТО.
Аха-ха.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5092609.html