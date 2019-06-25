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Тоталитарные марки из ЛНР

09:04. 25 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:


Марки ЛНР. 10 сталинских наркомов и маршалы Победы.



Лаврентия Павловича не забыли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5091149.html

Метки: лнр, марки, сталин

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