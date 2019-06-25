Тоталитарные марки из ЛНР
09:04. 25 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Марки ЛНР. 10 сталинских наркомов и маршалы Победы.
Лаврентия Павловича не забыли.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5091149.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5091149.html
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Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо — разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которых благодетельна.