«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых сил подверглись районы 10 населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 53-й и 30-й бригад по команде военных преступников Полякова и Гараза осуществили обстрелы из 120 и 82-мм миномётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия районов населённых пунктов Доломитное и шахты имени Гагарина.

На донецком направлении боевики 93-й, 57-й и 24 бригад под командованием военных преступников Брыжинского, Мишанчука и Гудзя вели огонь из 120 и 82-мм миномётов, гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по н. п. Ясиноватая, Красный Партизан, Спартак, Александровка и посёлку шахты «Трудовская».

На мариупольском направлении боевики 36-й бригады под командованием военного преступника Гнатова вели огонь из 120 и 82-мм миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия по н. п. Ленинское, Коминтерново и Саханка.

В результате обстрелов со стороны украинских карателей за минувшие сутки получили повреждения 18 жилых домов и домостроений в н. п. Александровка, Коминтерново, Красный Партизан, посёлке шахты имени Гагарина и шахты «Трудовская», где кроме трёх домостроений получила повреждения действующая общеобразовательная школа № 103.

Только из-за того, что дети находятся на каникулах, жертв удалось избежать.

Также сегодня в результате обстрела со стороны противника с применением 120-мм миномётов, гранатомётов и вооружения БМП повреждены два жилых дома: в н. п. Спартак по адресу: ул. Победы, 9 и в Докучаевске по адресу: ул. Ватутина, 11.

Всего по территории нашей Республики противник выпустил 150 мин, из них 58 калибром 120 мм.

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Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский беспилотный летательный аппарат, осуществлявший наведение артиллерии 30-й бригады по жилым районам Республики.

Напомню, что с использованием такого же метода и средства наведения 23 июня был обстрелян н. п. Байрак, в результате которого разрушены и получили повреждения 6 домостроений.

Все факты обстрелов населённых пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел в отношении украинских военных преступников.

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После прибытия в 30-ю бригаду командующего Сухопутных войск Великобритании Карлтона-Смита, бандиты Гараза усилили обстрелы районов Горловки, стремясь продемонстрировать свою готовность продолжать войну на Донбассе, несмотря на Минские договорённости и заверения президента Зеленского.

За время его пребывания в зоне ответственности бригады по району Горловки было выпущено более ста артиллерийских снарядов и мин, что привело к повреждению 8 домостроений и ранению 13-летней девочки.

Преступления в отношении мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры — ещё не весь перечень заслуг командиров ВСУ.

25 июня подразделения НМ ответным огнём из стрелкового оружия подавили огневые точки противника, ведущие огонь по посёлку шахты имени Гагарина и н. п. Александровка. Потери противника составили: ранены двое из 30-й бригады и один из 24-й.

Сведения о потерях командирами 24-й и 30-й бригад переданы в штаб «ООС» по линии оперативных дежурных, однако в донесении командующего «ООС» в вышестоящий штаб они отражения не нашли.

Между тем противник в очередной раз доказал, что и без помощи наших защитников способен умножать свои потери.

Так, 24 июня наводчик-оператор БМП-2 из 53-й бригады так увлёкся обстрелом района н. п. Ясиноватая, что не заметил, как отравился пороховыми газами, а морской пехотинец из 36-й бригады, ведя обстрел н. п. Саханка из миномёта «Молот», получил баротравму ушей и сотрясение мозга.

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