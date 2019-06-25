Сколько народу убили по миру

Французы состряпали такую вот скорбную карту:За 2017-18 uг. аналогичную не нашел, но Мексика идет "вверх" (хотя местный президент и обьявил об окончании войны), да и Бл.Восток наверняка не стал лучше по этим "показателям"…Непонятно – кто и как трупы считал, но Мексика на твердом 2-м месте!А если умышленные убийства приплюсовать еще?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8930502.html