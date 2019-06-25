Сколько народу убили по миру
18:42. 25 июня 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Французы состряпали такую вот скорбную карту:
За 2017-18 uг. аналогичную не нашел, но Мексика идет "вверх" (хотя местный президент и обьявил об окончании войны), да и Бл.Восток наверняка не стал лучше по этим "показателям"…
Непонятно – кто и как трупы считал, но Мексика на твердом 2-м месте!
А если умышленные убийства приплюсовать еще?
За 2017-18 uг. аналогичную не нашел, но Мексика идет "вверх" (хотя местный президент и обьявил об окончании войны), да и Бл.Восток наверняка не стал лучше по этим "показателям"…
Непонятно – кто и как трупы считал, но Мексика на твердом 2-м месте!
А если умышленные убийства приплюсовать еще?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8930502.html