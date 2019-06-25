Россия — Грузия — честь надо защищать

У каждого человека есть честь и достоинство. Некоторые, правда, его потеряли или готовы продать за определенную сумму. Но подавляющее большинство знает, что это такое. Это не пустые слова и не абстрактные истины. За честь и за достоинство люди жертвуют жизнью. Тех, кто покусился на честь, вызывали на дуэль и наказывали самым жестким образом. Иногда попытка отстоять свою честь и достоинство заканчивалась печально, и пример Пушкина или Лермонтова тому яркое свидетельство. Но даже при таком трагическом исходе никто ведь не говорит, что двум великим поэтам надо было не обращать внимания «на такие мелочи».

За честь и за достоинство люди отдавали и отдают жизнь по сей день. Особенно если речь идет о чести и достоинстве целой страны или народа. Наш майор — летчик Роман Николаевич Филиппов подорвал себя и окруживших его боевиков в Сирии 3 февраля 2018 года. Он сделал это потому, что честь русского летчика не допускала, с его точки зрения, пленения, издевательств и малодушия. И его личная честь этого не допускала. Поэтому с криком «это вам за пацанов» Герой России сделал то, что вызвало восхищение у десятков миллионов людей.

И это только один пример. А вот трагически погибший недавно бывший спецназовец Никита Белянкин не мог пройти мимо того, как десяток распоясавшихся хулиганов забивает двух человек. Он не знал жертв, не знал агрессоров, но пройти мимо и не попытаться помочь значило для него бесчестие. И он вступился и погиб.

Честь и достоинство — это не абстрактные понятия, раз человек готов отдать за них самое дорогое.

Так вот и у страны есть честь и достоинство. В политике иногда это называют словосочетанием «потерять лицо». На мой взгляд, это все же несколько иное понятие. Честь и достоинство страны попрать не так уж и сложно. Например, убить посла государства. За таким деянием, после нанесения оскорбления целой стране, обычно следует война. Это вроде дуэли, в которой участвует все население целых стран.

Но так происходит при одном условии — если руководство страны, где был убит посол другой державы, не принесет извинения, не наказывает убийц и, вообще, несомненно, является причастным к злодеянию.

Почему мы сегодня вспомнили о чести и достоинстве?

Потому, что России сознательно нанесли оскорбление. В Грузии нанесли оскорбление РФ. Причем это было сделано абсолютно сознательно, к этому заранее готовились. А раз так, то реакция Кремля на произошедшее также просчитывалась организаторами провокации.

Напомню, что же произошло. 20 июня 2019 года, после того, как депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов открыл сессию Международной ассамблеи православия, в столице Грузии начались «как бы спонтанные» беспорядки. Поводом для них послужило то, что грузинская оппозиция увидела, что российский депутат сидел в кресле спикера парламента. Якобы это и вызвало протесты. «Грузинская оппозиция», а это, кстати, партия Саакашвили, ворвалась в парламент и устроила там погром. После чего Тбилиси оказался погруженным в хаос, а полиция сдерживала митингующих, отвечая на провокации применением слезоточивого газа и резиновых пуль. По данным СМИ Грузии, в результате пострадали более 50 человек, большинство из которых полицейские. Несколько молодых людей получили тяжелые ранения, в том числе девушка 19 лет и парень 23 лет потеряли глаз от попадания резиновой пули…

А теперь по сути произошедшего. Повод для беспорядков был найден и раздут искусственно. Сам депутат российской Госдумы заявил, что его пригласили сесть в кресло председателя грузинского парламента и то, что он в это кресло сел, не нарушает протокол и никакие правила. А вот по поводу стихийности «протеста» Сергей Гаврилов сказал так:

«Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти».

Мы не будем повторять все русофобские высказывания и содержание оскорбительных плакатов на русском языке. Просто поясним, зачем была нужна эта провокация и как правильно России на нее реагировать.

Вот уже 10 лет Грузия и Россия не имеют дипотношений. В 2008 году Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией в связи «с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Все это время стороны «общаются» при посредничестве Швейцарии: в Тбилиси при швейцарском посольстве действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии.

Несмотря на отсутствие прямого общения дипломатов, отношения улучшались. В год в Грузию ездили 1,2 млн туристов из нашей страны. На полках российских магазинов грузинское вино и «Боржоми» — рынок открыт. Что касается отношений между народами России и Грузии, то они всегда были теплыми и дружественными.

Подобное улучшение никак не вписывается в планы тех, кто хочет оказывать давление на Россию и представлять её агрессором и «темной силой» в международных отношениях. Приезд российского депутата, пусть и на совершенно негосударственное мероприятие, мог стать первым шагом к восстановлению дипломатических отношений. Для геополитических противников Москвы это недопустимо. Для обострения ситуации, для отбрасывания её назад нужен был повод. И он нашелся. Провокация, которая была разыграна в Тбилиси, внешне напоминает «борьбу за власть» в самой Грузии. Но это обманчивое сходство.

Американцам, которые давят на Россию со всех сторон, стараясь подчинить своей воле, важно ухудшение отношений и проблемы по всему периметру не только российских государственных границ, но и границ российской дипломатии. Для этого надо было подтолкнуть Грузию к хаосу, под видом внутригрузинской борьбы создать ситуацию, в которой будут задеты честь и достоинство российского государства.

Главной целью произошедшего было нанесение оскорбления России, что должно вызвать ухудшение российско-грузинских отношений. Именно это говорит и депутат Сергей Гаврилов, попутно указывая того, кто стоит за вспышкой насилия в грузинской столице.

«И главная цель не только в Грузии, но, как я убедился, встречаясь с парламентариями по всему миру, — в каждой стране американцы давят на правительства с одной целью: разрушить отношения с Россией».

Примечательно, что «оппозиция», штурмовавшая парламент и в него в итоге ворвавшаяся, говорила о том, что она борется против России и осуществляет «антироссийскую антиолигархическую революцию». При этом мировые СМИ подавали случившееся как… организованное Россией насилие!

Цели провокации ясны. Как реагировать России? Может, никак, раз именно ухудшение ситуации и прерывание «общения» на всех уровнях является целью провокаторов?

Вот тут и надо вспомнить о чести и достоинстве целой страны. Ничего не делать нельзя. Руководство Грузии имело возможность извиниться, покаяться, наказать виновных, объяснить случившееся. Назвать это провокацией. Вместо этого президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в произошедшем… Россию.

«Управляемая ею (Россией — «Ведомости») пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия… Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России».

И тут же назвала Россию врагом и оккупантом Грузии.

То есть и оппозиция, кто устраивал протесты, и власть, против которой протестовали, обвинили друг друга в том, что они российские агенты, и выступили с яро русофобских позиций.

Вместо извинений от грузинской власти последовали ещё большие оскорбления. В этом суть сложившейся ситуации. Враждебную позицию «оппозиции» можно игнорировать, если есть другая позиция власти. Именно так развивались отношения России и Турции, где вина за произошедшее была возложена на «оппозицию». В Грузии этого нет. Нет и выбора.

Честь страны надо защищать. В том числе экономическими методами. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому введен запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Перелеты перестанут осуществляться с 8 июля. Российские туристы перестанут попадать в Грузию в массовом порядке, так как прекратится и продажа путевок туда. Думаю, что необходимы жесткие меры и в качестве доступа грузинских товаров на наш рынок.

Государство, которое себя уважает и хочет, чтобы его уважали другие страны и народы, не может оставлять такие вещи без последствий.

Что касается меня, давно хотел съездить в Грузию «по сталинским местам». Но моя поездка состоится только после того, как в Грузии к руководству придет дружественная к России власть.

Так я решил для себя.

А грузинский народ люблю и уважаю!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105107