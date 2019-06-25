Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на Радио России. “Радиоуниверситет. Тайная роль старообрядчества”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=duHx8b_2Wis
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Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без неё.
— Мишель Монтень
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