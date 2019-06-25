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Не факт! Выпуск №143

09:25. 25 июня 2019 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский авиалайнер поднялся в небо 50 лет назад. В гонке на звание лучшего в категории «гражданский суперзвук» участвовали все передовые страны мира, но победа досталась Советскому Союзу и его легендарному Ту-144. Появление этого самолета было не только технологическим прорывом, но и громким политическим заявлением времен «холодной войны». Как #СССР удалось обогнать США и Великобританию? Насколько справедливы обвинения СССР в краже западных технологий? Кому следует приписывать победу – конструкторам или разведчикам? Отвечая на эти вопросы, ведущий программы #НеФакт Арарат Кещян также расскажет об уникальных особенностях советского суперсоника и попытается выяснить, почему сверхзвуковая пассажирская #авиация пока не получила дальнейшего развития.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eh7Gq0MkwkA

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