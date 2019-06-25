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Московское отупение 20-го века (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:24. 25 июня 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Московское архитектурное отупение 20-го века. В центре Москвы, в Большом Златоустинском переулке находится наглядное свидетельство плоскомыслия человечества в прогрессивном 20-м веке. Старое здание прошлых веков гораздо красивее, чем выполненная советскими архитекторами надстройка.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BP34KAqgiKI

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