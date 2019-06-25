Московское отупение 20-го века (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Московское архитектурное отупение 20-го века. В центре Москвы, в Большом Златоустинском переулке находится наглядное свидетельство плоскомыслия человечества в прогрессивном 20-м веке. Старое здание прошлых веков гораздо красивее, чем выполненная советскими архитекторами надстройка.
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