Галопом по Европам #49 (Расплата за безбожие, Шифрование рунета, Экстрадиция Фирташа)

В этом выпуске:

- Грузинский премьер Бахтадзе предложил России обсудить отношения двух стран;

- Глава Ингушетии Евкуров заявил, что уходит в отставку;

- Цены на бензин отпустят;

- Путин продлил продуктовое эмбарго;

- Каждый третий моногород в России признан кризисным;

- С 91-го года количество аэропортов в стране снизилось в шесть с половиной раз;

- В ближайшую субботу пройдет митинг уволенных работников Всеволожского завода Ford;

- Трамп ввел новые санкции против Ирана и заявил, что может нанести удар без одобрения конгресса;

- Генсек НАТО заявил о разработке стратегии космической обороны;

- Посол Израиля в ООН призвал палестинцев сдаться и отказаться от собственной земли;

- Мексика отправила к границе с США 15 тысяч солдат;

- В Москве выселяют арендаторов Бадаевского пивзавода, который уже 10 лет как превращен в бизнес-центр;

- Минское шоссе станет платным;

- В стране подводят итоги ЕГЭ. В целом результаты лучше, чем в прошлом году, кроме русского и базовой математики.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gcRrA6SGlNU