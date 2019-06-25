Галопом по Европам #49 (Расплата за безбожие, Шифрование рунета, Экстрадиция Фирташа)
В этом выпуске:
- Грузинский премьер Бахтадзе предложил России обсудить отношения двух стран;
- Глава Ингушетии Евкуров заявил, что уходит в отставку;
- Цены на бензин отпустят;
- Путин продлил продуктовое эмбарго;
- Каждый третий моногород в России признан кризисным;
- С 91-го года количество аэропортов в стране снизилось в шесть с половиной раз;
- В ближайшую субботу пройдет митинг уволенных работников Всеволожского завода Ford;
- Трамп ввел новые санкции против Ирана и заявил, что может нанести удар без одобрения конгресса;
- Генсек НАТО заявил о разработке стратегии космической обороны;
- Посол Израиля в ООН призвал палестинцев сдаться и отказаться от собственной земли;
- Мексика отправила к границе с США 15 тысяч солдат;
- В Москве выселяют арендаторов Бадаевского пивзавода, который уже 10 лет как превращен в бизнес-центр;
- Минское шоссе станет платным;
- В стране подводят итоги ЕГЭ. В целом результаты лучше, чем в прошлом году, кроме русского и базовой математики.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
С Фирташем круто поступили австрияки.
Поимели и сдали .
Проще и выгоднее пристрелить чем рассчитаться ))