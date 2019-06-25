Галопом по Европам #48 (Венедиктов и ушлепки, Голодовка школьника, Развитие моногородов)

В этом выпуске:

- Путин запретил авиасообщение с Грузией;

- Правительство подготовило новую программу развития моногородов;

- Число банкротств в России за семь лет выросло более чем на 40 процентов;

- Матвиенко согласилась остаться представителем Санкт-Петербурга в Совфеде;

- В Донецкой области шахтёры объявили забастовку и перекрыли трассу;

- В Казахстане взорвался склад боеприпасов;

- Трампа отговорили проводить рейды против нелегальных мигрантов;

- В Иране заявляют о серии кибератак со стороны США;

- Ким Чен Ын заявил, что ему пришло личное письмо от Трампа;

- В Турции на выборах мэра Стамбула впервые победил противник Эрдогана;

- В Санкт-Петербурге школьник Леонид Шайдуров уже неделю голодает в знак протеста против обязательного вступления в Юнармию;

- Участнице протеста на Шиесе дали пять суток ареста за избиение двух охранников;

- Известия публикуют рейтинг самых наркозависимых регионов;

- В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол;

- В Москве отредактировали памятник Солженицыну;

- Почти 60 процентов жителей России считают заботу государства о простых людях характерной чертой советской эпохи.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6OS5y8FfHWE