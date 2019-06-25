Галопом по Европам #48 (Венедиктов и ушлепки, Голодовка школьника, Развитие моногородов)
В этом выпуске:
- Путин запретил авиасообщение с Грузией;
- Правительство подготовило новую программу развития моногородов;
- Число банкротств в России за семь лет выросло более чем на 40 процентов;
- Матвиенко согласилась остаться представителем Санкт-Петербурга в Совфеде;
- В Донецкой области шахтёры объявили забастовку и перекрыли трассу;
- В Казахстане взорвался склад боеприпасов;
- Трампа отговорили проводить рейды против нелегальных мигрантов;
- В Иране заявляют о серии кибератак со стороны США;
- Ким Чен Ын заявил, что ему пришло личное письмо от Трампа;
- В Турции на выборах мэра Стамбула впервые победил противник Эрдогана;
- В Санкт-Петербурге школьник Леонид Шайдуров уже неделю голодает в знак протеста против обязательного вступления в Юнармию;
- Участнице протеста на Шиесе дали пять суток ареста за избиение двух охранников;
- Известия публикуют рейтинг самых наркозависимых регионов;
- В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол;
- В Москве отредактировали памятник Солженицыну;
- Почти 60 процентов жителей России считают заботу государства о простых людях характерной чертой советской эпохи.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам