Елена Прудникова. Ответы на вопросы

00:12 Смотрите на футболку!

00:27 О Платошкине и прочих

00:43 О голоде 33-го

01:09 О ссылках и аргументах

01:35 О расстреле в Куропатах

03:27 Сталин выдавал пленных немцев гестапо?

03:40 О сопротивлении “контре” внутри партии

05:42 Мингрельское дело

08:32 О проекте сталинских высоток

09:43 Микоян, Каганович, Маленков

11:07 Рыбинское водохранилище

12:06 Роль Калинина в становлении государства

13:07 Ежов – польский шпион

13:58 Про НЭП

14:46 Фальшивки про катынь и критерии подлинности документа

22:44 Предреволюционные времена в Поволжье

23:50 Советско-германский парад в Польше

24:29 Коллективизация в Белоруссии

25:28 Дело “Весна”

28:37 Черносотенное движение в России сегодня

29:47 Влияние тайных обществ на Россию

30:43 О чём будет новая книга?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AO90FBFnMWg