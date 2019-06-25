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Елена Прудникова. Ответы на вопросы

09:22. 25 июня 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

00:12 Смотрите на футболку!
00:27 О Платошкине и прочих
00:43 О голоде 33-го
01:09 О ссылках и аргументах
01:35 О расстреле в Куропатах
03:27 Сталин выдавал пленных немцев гестапо?
03:40 О сопротивлении “контре” внутри партии
05:42 Мингрельское дело
08:32 О проекте сталинских высоток
09:43 Микоян, Каганович, Маленков
11:07 Рыбинское водохранилище
12:06 Роль Калинина в становлении государства
13:07 Ежов – польский шпион
13:58 Про НЭП
14:46 Фальшивки про катынь и критерии подлинности документа
22:44 Предреволюционные времена в Поволжье
23:50 Советско-германский парад в Польше
24:29 Коллективизация в Белоруссии
25:28 Дело “Весна”
28:37 Черносотенное движение в России сегодня
29:47 Влияние тайных обществ на Россию
30:43 О чём будет новая книга?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AO90FBFnMWg

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