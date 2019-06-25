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Чудеса метаморфоз: как спустя 5 лет выглядит овца, отбившаяся от стада

12:09. 25 июня 2019 Просмотров - 387 8 коммент. Опубликовал:


Австралийский фермер, живущий недалеко от столицы, разводит овец породы меринос. Эти животные знамениты своей шерстью, которая обладает весьма ценными качествами и при этом очень быстро растет. Из-за этого создания нуждаются в регулярной стрижке, иначе рискуют серьезно заболеть и заразиться паразитами. Однажды во время выгула одна из овец отстала от стада и пропала. Ее не было длительное время, так что все решили, что она погибла.

Однако спустя пять лет заплутавшее создание неожиданно нашлось живым и здоровым, вот только внешний облик его поистине поражал.



Годами меринос жил в дикой природе, его не стригли, не мыли и не расчесывали, в результате чего его шерсть очень сильно отросла, свалялась, покрылась грязью и паразитами.





Чтобы помочь несчастной, люди пригласили самого лучшего профессионала по стрижке такого рода животных. Процесс решили разбить на несколько этапов, а в общей сложности стрижка заняла практически шесть часов.



Количество состриженной шерсти было внушительным, а ее общий вес составил более 42 килограммов!

Лишившись столь тяжелой ноши, овца-путешественница сразу почувствовала себя лучше и веселее.


Источник: http://nashaplaneta.su/news/chudesa_metamorfoz_kak_spustja_5_let_vygljadit_ovca_otbivshajasja_ot_stada/2019-06-24-71582

Метки: животные и растения

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 593 333
    Онуфрий 25 июня 2019 в 12:16

    Овец нужно постоянно стричь, а то что? Вы заботитесь об овцах или торгуете их шерстью? Овца от рождения всем должна, а если печаль, то пусть идёт в храм. И всякие людишки тоже не должны завидовать Менделю с его виноградниками.

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    -1
  • 5138 4464
    Валерий 25 июня 2019 в 13:36

    Вывод: если ты овца, нефиг гулять вне стада. А то устанешь.

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  • 653 525
    Mazai 25 июня 2019 в 14:24

    Текст песни Незнайка на Луне – Остров дураков

    Остров развлечений нас каждый день, каждый час
    Превращает в славненьких баранов и овец
    Мистер Спрутс, который год без забот, без хлопот извлекает нашу здесь энергию сердец
    Из великой праздности, разные разности, фрукты, хлеб и овощи делают тут
    А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пекут
    Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ни о чем, и даже о себе!
    И тогда в конце концов остров наш дураков
    говорить тебя заставить ме да бе
    И по склонам по горам здесь и там, тут и там
    Будешь бегать ты, позабыв кто ты такой,
    позабыв отца и мать, будешь травку щипать,
    и лишь изредка глядеть в небо с тоской
    Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ты вообще больше никогда!
    И тогда в конце концов остров наш дураков
    сделает тебя бараном, будем мекать, будем бекать!
    Всех нас сгубит веселый остров дураков!

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