Чудеса метаморфоз: как спустя 5 лет выглядит овца, отбившаяся от стада

Австралийский фермер, живущий недалеко от столицы, разводит овец породы меринос. Эти животные знамениты своей шерстью, которая обладает весьма ценными качествами и при этом очень быстро растет. Из-за этого создания нуждаются в регулярной стрижке, иначе рискуют серьезно заболеть и заразиться паразитами. Однажды во время выгула одна из овец отстала от стада и пропала. Ее не было длительное время, так что все решили, что она погибла.Однако спустя пять лет заплутавшее создание неожиданно нашлось живым и здоровым, вот только внешний облик его поистине поражал.Годами меринос жил в дикой природе, его не стригли, не мыли и не расчесывали, в результате чего его шерсть очень сильно отросла, свалялась, покрылась грязью и паразитами.Чтобы помочь несчастной, люди пригласили самого лучшего профессионала по стрижке такого рода животных. Процесс решили разбить на несколько этапов, а в общей сложности стрижка заняла практически шесть часов.Количество состриженной шерсти было внушительным, а ее общий вес составил более 42 килограммов!Лишившись столь тяжелой ноши, овца-путешественница сразу почувствовала себя лучше и веселее.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chudesa_metamorfoz_kak_spustja_5_let_vygljadit_ovca_otbivshajasja_ot_stada/2019-06-24-71582