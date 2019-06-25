Чудеса метаморфоз: как спустя 5 лет выглядит овца, отбившаяся от стада
12:09. 25 июня 2019 Просмотров - 387 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Австралийский фермер, живущий недалеко от столицы, разводит овец породы меринос. Эти животные знамениты своей шерстью, которая обладает весьма ценными качествами и при этом очень быстро растет. Из-за этого создания нуждаются в регулярной стрижке, иначе рискуют серьезно заболеть и заразиться паразитами. Однажды во время выгула одна из овец отстала от стада и пропала. Ее не было длительное время, так что все решили, что она погибла.
Однако спустя пять лет заплутавшее создание неожиданно нашлось живым и здоровым, вот только внешний облик его поистине поражал.
Годами меринос жил в дикой природе, его не стригли, не мыли и не расчесывали, в результате чего его шерсть очень сильно отросла, свалялась, покрылась грязью и паразитами.
Чтобы помочь несчастной, люди пригласили самого лучшего профессионала по стрижке такого рода животных. Процесс решили разбить на несколько этапов, а в общей сложности стрижка заняла практически шесть часов.
Количество состриженной шерсти было внушительным, а ее общий вес составил более 42 килограммов!
Лишившись столь тяжелой ноши, овца-путешественница сразу почувствовала себя лучше и веселее.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/chudesa_metamorfoz_kak_spustja_5_let_vygljadit_ovca_otbivshajasja_ot_stada/2019-06-24-71582
Овец нужно постоянно стричь, а то что? Вы заботитесь об овцах или торгуете их шерстью? Овца от рождения всем должна, а если печаль, то пусть идёт в храм. И всякие людишки тоже не должны завидовать Менделю с его виноградниками.
Не зачет, тема Путина не раскрыта
Попытайтесь исчо раз
Попытка не пытка
При чём здесь Путин? У него нет виноградников, он сразу мочит в сортире всех.
Если еврея сосричь, то ему станет легче. А тема Путина нада исчо.
)))))))))))))))))
Вот так выглядит баран отбившийся от стада
https://cont.ws/uploads/pic/2019/3/222%20%2822%29.jpg
Вывод: если ты овца, нефиг гулять вне стада. А то устанешь.
Текст песни Незнайка на Луне – Остров дураков
Остров развлечений нас каждый день, каждый час
Превращает в славненьких баранов и овец
Мистер Спрутс, который год без забот, без хлопот извлекает нашу здесь энергию сердец
Из великой праздности, разные разности, фрукты, хлеб и овощи делают тут
А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пекут
Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ни о чем, и даже о себе!
И тогда в конце концов остров наш дураков
говорить тебя заставить ме да бе
И по склонам по горам здесь и там, тут и там
Будешь бегать ты, позабыв кто ты такой,
позабыв отца и мать, будешь травку щипать,
и лишь изредка глядеть в небо с тоской
Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ты вообще больше никогда!
И тогда в конце концов остров наш дураков
сделает тебя бараном, будем мекать, будем бекать!
Всех нас сгубит веселый остров дураков!