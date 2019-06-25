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БПЛА-камикадзе “Ланцет”

00:12. 25 июня 2019 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:


В рамках подготовки к форуму "Армия-2019" (подробнее тут https://colonelcassad.livejournal.com/5088723.html) концерн "Калашников" презентовал новейший российский БПЛА-камикадзе "Ланцет".



Среди плюсов производитель отмечает возможность сохранения видеоконтакта с целью вплоть до момента поражения и хорошее соотношение цена/качество.
Испытывалась ли подобная система в Сирии или на Донбассе (ха-ха), не уточняется.

Были представлены и некоторые ТТХ системы.



БПЛА-камикадзе вошли в моду еще в период войны против Халифата, когда "черные" активно экспериментировали как с БПЛА-бомбовозами, так и БПЛА-камикадзе. Многие страны тогда сделали выводы и уже в 2016-2017 годах на различных оборонных выставках начали появляться профессионально сделанные БПЛА заимствующие идеи, которые столь эффективно были реализованы боевиками на Ближнем Востоке. Свои разработки уже представлял Китай, а Иран так и вовсе не только стремительно разработал свои версии этих систем, но и обкатал их в Йеменской войне, где БПЛА-камикадзе показали отличные результаты, как для организации точечных ликвидаций высокопоставленных целей, так и для атак объектов инфраструктуры и живой силы противника (аэропорт Абха подобные дроны навещают каждую неделю).

На прошлой выставке "Армия-2018" уже можно было заметить белорусскую вариацию дрона-камикадзе. Ну а теперь это поветрие теперь уже официально докатилось и до России, хотя разработка явно идет уже не первый год.

Разумеется, подобные системы предназначены для решения достаточно узких задач, но свое место в арсенале российской армии они безусловно найдут. В умелых руках подобное оружие может быть по настоящему смертоносным.
Соответственно, развитие подобных систем (особенно после нашумевших историй с нападением на авиабазу Аль-Анад и покушением на Мадуро) вызывает взрывное развитие средств противодействия малоразмерных БПЛА – различных анти-дрон винтовок, глушилок и средств перехвата управления. Кое-что наверняка будет представлено и на грядущей выставке.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5090683.html

Метки: бпла, Россия, технологии

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