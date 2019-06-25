Анти-дрон винтовка Rex-2
20:53. 25 июня 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Концерн Калашников представил новую версию российской анти-дрон винтовки Rex-2.
Компания ZALA AERO представила новую версию оружия против дронов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Первая версия изделия была показана в рамках форума «Армия-2017».
Антидрон Rex-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг.
Стандартная комплектация содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нем также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.
Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.
REX-2 прошел лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Устройство признано безопасным и соответствует нормам СанПиН.
https://kalashnikov.media/video/technology/rex-2-novaya-versiya-oruzhiya-protiv-dronov – по ссылке есть видео.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5091970.html