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Анти-дрон винтовка Rex-2

20:53. 25 июня 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:


Концерн Калашников представил новую версию российской анти-дрон винтовки Rex-2.

Компания ZALA AERO представила новую версию оружия против дронов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Первая версия изделия была показана в рамках форума «Армия-2017».

Антидрон Rex-2 стал легче и компактнее своего предшественника: габариты изделия были уменьшены, а его вес теперь составляет всего 3 кг. 

Стандартная комплектация содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Блок подавления спутниковых навигационных систем интегрирован в корпус. На нем также размещена индикация заряда батареи для упрощения контроля его уровня.

Как и в предыдущей версии, частоты подавления могут быть настроены, исходя из потребностей заказчика. Опционально устанавливаются видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.

REX-2 прошел лабораторные испытания по измерению электромагнитного поля в Удмуртском центре сертификации. Устройство признано безопасным и соответствует нормам СанПиН.

https://kalashnikov.media/video/technology/rex-2-novaya-versiya-oruzhiya-protiv-dronov – по ссылке есть видео.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5091970.html

Метки: армия-2019, бпла, Калашников

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