“Хельге Ингстад” списан

Норвежское оборонное ведомство приняло решение не восстанавливать затонувший в прошлом году фрегат "Хельге Ингстад".Корабль в начале года был поднят и отбуксирован в Хааконсверн, где на нем прошли работы по демонтажу оставшегося вооружения и уцелевшего оборудования.После работы соответствующей комиссии выяснилось, что восстановление фрегата обойдется в сумму от 12 до 14 млрд. норвежских крон (порядка 1,6 млрд долларов), при этом стоимость строительства нового фрегата с аналогичными возможностями обойдется в 11-13 млрд. норвежских крон. Таким образом с экономической точки зрения восстановление оказалось нецелесообразно.Министерство обороны уже объявило, что займется решением вопроса "восстановления операционных возможностей" после того, как правительство запросило варианты замены фрегата. Весьма вероятно, что после формирования тех.задания, будут искать возможность заказать постройку современного фрегата/фрегатов за границей.Для поддержания боеготовности экипажа "Хельге Ингстад" будут использоваться парусные суда и другие фрегаты аналогичного класса. Сам "Хельге Ингстад" скорее всего будет продан на металл, после того, как будет принято решение о проведении тендера. Впрочем, есть и другие предложения – превратить корабль в музейный экспонат или же переоборудовать его в учебное судно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5088315.html