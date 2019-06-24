Сутки в сторону

В, самом деле, где теперь проживает бабка Ёжка? Избушку то давно туристы попалили, тропинку с клубочком КамАЗы раскатали, кот сбежал. Где бедная старушка? В общем, там же, где и была, жизнь усложнилась, но смерть никто не упразднил.

Охотник за приключениями на своё седалище, мой друг Авак Авакян, удумал таки сыскать логово старухи, место он приблизительно знал. Поехал на это чудовищное дело пацан не один, маму прихватил — тоже «добрую» волшебницу. Прибыла группа о двух проходцах в город Кировск на Кольский полуостров. Там по слухам и видели даму с косою, правда, те кто видели ничего не рассказали, их нашли неживыми по неведанной причине.

Пионеры Лукоморья остановились на съёмной квартире в пригороде Кировска — «25–й километр» (от конца света, видать, измерили, либо от реки мёртвых). Четвёртый дом, четвёртый подъезд пятиэтажки, квартира сорок семь на четвёртом этаже с видом на горы Юкспорр и Кукис (дом между ними). Ночью маму героя кошмарил навязчивый сон, некая бабушка настойчиво просила её всю ночь: «возьми рогульку, возьми рогульку». Забрезжил рассвет, точнее ночи не было, день то полярный. Авик после пересказа маминого сна вспомнил, что на дела лесо–тёмные ходят с рябиновым бодажком. Вышли нервопроходцы на свет божий, рябин там, в посёлке, тьма, маман опознала рогульку в сухой ветке рябины. Пригрузив фото, кино, магнит, компас, мобильник и прочую хрень, Авик взял и рогульку. Путь «добру» молодцу не близкий. Горушка Юкспорр - высота от подошвы до вершины тысяча метров, комары. Звали бы, не пошёл, да сам захотел. По узкоколейке двинул вдоль восточного склона Юкспорра, повёрнутого к горе Расвумчорр. К этому склону прилегает мехотворная насыпь, видимо, для стоянки КамАЗов с рудника её сделали. Но убоялись лиходеи КамАЗы ставить, ибо сила дивная шуганула механизаторов проч. Настигла чудная сила и кудесника Авака на этой насыпи, сердце его увеличило пульс вдвое без всякой видимой причины. В голове промелькнула картинка, как чешет Иванушка–интернешл мимо салатовых ёлок по бурелому, а сзади чумовая бабушка веничком пихтовым жару поддаёт. Бегать было лень и бесполезно, Авик достал камеру, магнит, компас и обострил болезнь следопыта. Нет там на площадке инфразвука (Авак Авакян профи музыкант), если нет слышимого звука, он определил бы инфру, как вибрацию. Нет у лихой бабульки вибратора, нет магнитных пород, есть СВЧ печечка, тахикардию вызывает СВЧ облучение. Сиенитовый скальный склон противоположной горы имеет форму вогнутого зеркала, которое фокусирует излучение в район той площадки у восточного склона Юкспорра. А сам источник СВЧ излучения, скорее всего, привязан не к конкретному месту, а к широкой площади склона и действует переменно, то там, то здесь.

Через три минуты «феномен» разом выключился: пульс нормализовался, тяжёлое состояние (на которое неподготовленные туристы реагируют беспричинной паникой) прошло, камикадзе двинул дальше в гору. Склон горы Юкспорр — это террасовая сыпуха. Десяток метров крупной осыпи, три метра обрыв, снова сыпуха и т.д. Многие окрестные равнинные места полностью непроходимы: мерзлота тает, и болото без дна и края затянет хоть танк. Комаров тьма. Если резко дёрнуть в сторону, то на месте пребывания организма обнаружим силуэт из комариной стаи. Авик, по неопытности, накомарник не взял и проклял всё по месту, начиная с крылатых вурдалаков. Недалеко от вершины, остановившись на сыпухе, Авак почувствовал чей–то взгляд, услышал шаги. Обернулся. Но источника звука шагов не было видно, хотя осыпь двигалась и шуршала; наконец, кто–то в шапке невидимке поравнялся с бедолагой, и того резко обдало холодом изнутри снизу вверх, шевелюра зашевелилась, хотя эмоций не было — только злость на комаров. А сверху героя окликнул боевой кличь орла — киу–кийя, (чё мол шаришься по моему заоблачному огороду). Показав отвязной птице монтировку, Авик залез таки на вершину, где оказался в 3 ночи, а вышел он из дома рано утром.



P.S. от Авака: Эта же история у меня давно в авторском варианте (куда менее смачном…) лежит на

http://avak-avakyan.livejournal.com/7899.html