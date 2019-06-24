Шойгу: Началась внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе

Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил начать очередную внезапнуюпроверку Вооруженных сил В ходе которой... боеготовности, пресеченная в России после развала СССР, была возобновлена после прихода Шойгу...
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Не девственность, не ритуальная молитва, не голод и изъяны тела создают путь в ученичество и Свет в нём. Но лишь гармония. И не стремиться надо к великим подвигам, где бы имя человека гремело, но доходить до героического напряжения в каждом сером деле дня.
С этим перцем усё ясно – он же по бумажке читает – значит мысли то не его – эх, все куплены, тьфу…