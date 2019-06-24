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Шойгу: Началась внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе

16:37. 24 июня 2019 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b8yV9kzb5ys

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 505 350
    Max 24 июня 2019 в 17:28

    С этим перцем усё ясно – он же по бумажке читает – значит мысли то не его – эх, все куплены, тьфу…

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