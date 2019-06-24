Роспотребнадзор заинтересовался качеством грузинского вина
14:20. 24 июня 2019 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В продолжении темы грузинского вина https://colonelcassad.livejournal.com/5087495.html
Совершенно случайно, сегодня официально озаботились качеством алкогольной продукции из Грузии.
О контроле за алкогольной продукцией из Грузии
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции.
С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. л. (АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков», ООО «Батоно»). Все партии указанной продукции, не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.
В 2017 году лабораториями Роспотребнадзора введены высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья.
Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации.
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12160
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5089005.html
За редким исключением , -полное гуано из “винных материалов”.
К чему статья? К тому что власть РФ в отношениях с Грузией лукавит? А может и лукавит и правильно делает.
Ибо в отношениях либо ты проявляешь понимание ситуации и действуешь в контексте с ней, либо тебя пинком направят в нужное русло