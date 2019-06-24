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Новости Украины и Новороссии 24 июня 2019

09:21. 24 июня 2019 Просмотров - 407 Один комментарий Опубликовал:

Агитаторы СБУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тыс. евро от России

У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тыс. евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких 3,5 миллиардах идет речь?

Бывают посты в социальных сетях, о которые спотыкается глаз, – от них веет суровой тревогой и – одновременно – наживой. «Каждый украинец пострадал от российской агрессии, – сообщает facebook-аккаунт украинской общественной организации «Общее дело». – РФ должна возместить причинённый вред. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро».

Анонимные активисты подчеркивают, что на данный момент уже арестовано 3,5 млрд долларов, принадлежащих России. Пострадавшим от козней Москвы остаётся только предоставить свои паспортные данные для коллективного судебного иска, чтобы анонимные благодетели добились положенной им компенсации через суд.


Такое вот «поле чудес». А в какой стране оно находится, каждый русскоязычный школьник знает.

Ссылка ведёт на сайт организации, где щедрые обещания разжевываются поподробнее. Оказывается, помощью «Общего дела» уже воспользовались 25 тыс. украинцев. При этом перечисляются категории граждан, которые могут претендовать на «компенсацию»: вынужденные переселенцы, участники АТО, те, кто находился в плену, владельцы жилья на территории ЛДНР и т.д.

Главное, что надо понимать: 3 тыс. евро – это только начало. К примеру, переселенцам «положено» как минимум 35 тысяч, а членам семей погибших военнослужащих – все 60 тысяч. «Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату», – писали Ильф и Петров по схожему поводу.

В общем, евро уже практически в кармане, лёд тронулся, и дело за малым. Активисты были бы рады всучить эти бешеные тысячи украинцам, но не знают – кому именно. Поэтому необходимо оставить заявку на сайте – и всё, начинайте листать каталоги Lexus.

Однако если страждущие украинцы решат покопаться в ссылках на сайте повнимательнее, их ждут неприятные открытия. В частности, знание о том, откуда взялись эти загадочные 3,5 млрд долларов.

В декабре 2013 года президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о кредите на 15 млрд долларов для стабилизации экономики Украины. Получить он успел только 3 млрд, после чего его смело Евромайданом. Новые власти этот долг сначала признали, а потом подумали – и отказались возвращать.

Так вот, украинцам предлагается раздать те самые деньги.

Оказывается, ещё в 2016 году в один из судов Украины поступил иск, в котором содержалось требование обязать все уполномоченные органы власти прекратить любые выплаты по долгу перед РФ (в том числе проценты, отсюда и дополнительные 500 млн) и использовать полученные от России средства для покрытия ущерба, «причинённого вооружённой агрессией РФ против Украины и оккупацией» – а дальше понятно.

При этом истец, не будь дурак, потребовал возмещения для себя лично – что-то в районе 50 тыс. евро. И суд этот иск удовлетворил.

Другое дело, что решение суда еще не означает получения компенсаций. Вопросом возврата так называемого кредита Януковича занимается не один из районных судов Киева (да и он в своем решении эти средства не арестовал, просто запретил возвращать их Минфину РФ), а Высокий суд Лондона. В сентябре 2017 года РФ выиграла там первый раунд: суд принял решение о рассмотрении дела в ускоренном порядке и не дал Украине шанса политизировать процесс.

Киеву пришлось выплатить порядка 1 млн фунтов судебных издержек – а платит всегда виноватый.

Последние новости из Лондона подоспели буквально накануне. Несмотря на то, что теперь процедура ускорилась, конца и края пока что не видно, – следующее заседание назначено аж на декабрь 2019 года. И официальный Киев, которому год назад в рамках апелляции удалось смягчить решение от 2017 года, пока не торопятся праздновать победу.

Это с его стороны логично: Украине эти 3,5 млрд взять всё равно неоткуда, и нет особой разницы, кому их потом не отдавать – Минфину России или своим же гражданам.  

В общем, рот разевать рановато и на «кредит Януковича», и на любые другие российские активы, по которым выносятся решения об аресте, как это было с акциями «Газпрома» в проектах «СП-1» и «СП-2». Всё или намертво зависло в судах или было отбито злокозненной Россией.

Отсюда вопрос: зачем тогда активисты окучивают наивных и страждущих?

Во-первых, ради бесплатной массовки. Тот, кто больше всех на акциях протеста стоял, тот в очереди на евро вверх по списку поднимется. Лох не мамонт, лох не вымрет.

Во-вторых, на Украине очередные выборы. Еще 20 лет назад Юлия Тимошенко шла на них с обещанием отдать украинцам долги Сбербанка СССР. Почему бы теперь не пообещать выдать компенсации за «российскую агрессию»? Принцип-то один: отчаявшийся хватается за соломинку. 

Наконец, всё это происходит во время очередного обострения в Донбассе. «Октябрь (Октябрьский район Донецка – ВЗГЛЯД) как в аду», – писали местные жители в конце прошлой недели. Многие из них даже вспоминали горячий 2015 год, но по некоторым свидетельствам ВСУ удалось превзойти свои «успехи» четырехлетней давности.

Жителям Октябрьского и пригородов Донецка весьма пригодились бы тысячи евро компенсации – от Украины. За блокаду, за обстрел 16 июня и за многие другие. Одних только судебных издержек, заплаченных в Высоком суде Лондона, хватило бы, чтобы решить квартирный вопрос для двух-трех десятков семей из числа вынужденных переселенцев.

Вместо этого Украина старается доказать, что долги можно и не платить – нужно лишь правильно это желание обосновать. А активисты и вовсе спекулируют на чужом горе.

Впрочем, кое-какие компенсации от РФ для жителей Донбасса действительно подоспели. Правда, не за «агрессию», а за то, что Киев сбрендил окончательно и даже смена Порошенко на Зеленского тут ничего не в силах изменить. Да, речь о российских паспортах.

В Киеве от такой компенсации скрежещут зубами и пишут жалобы в ЕС. Но сами могут предложить только мифическую долю в давно потраченном и «прощенном» – а значит попросту сворованном – кредите.

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«Вы охренели от демократии?!» — подозреваемый по делу Боинга MH17 ополченец резко ответил западным следователям

«Вы охренели от демократии?!» — подозреваемый по делу «Боинга» MH17 ополченец резко ответил западным следователям | Русская весна

Ополченец Олег Пулатов ака Гюрза, ака Халиф, один из четверых так называемых «подозреваемых» в деле малайзийского «Боинга», выложил свою переписку с представителями голландской следственной группы.

Вот скрины сообщений, которые он обнародовал:

О безосновательности обвинений и никчемности последнего брифинга голландских следователей я писал здесь, обязательно почитайте:

— Разоблачение известного фейка в отношении сообщения Игоря Стрелкова о сбитом малайзийском «Боинге».

— Оценка последнего брифинга голландцев по малайзийскому «Боингу» (рейс MH17).

А вообще, следствие зашло в полный тупик. Без невозможности рассматривать обвинения к Украине и их должностным лицам в связи с политической ангажированностью, прячась от необходимости признавать украинский номер ракеты, который они представили в качестве «доказательства», в связи с невозможностью придумать, кому предъявить обвинения в рядах ополчения, следователи сначала рисуют себе схему, начиная со Стрелкова, а потом начинают соображать, где и как, хотя бы и спорно и формально, «подкрепить» эти произвольно нарисованные линии.

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Андрей Червонец, для «Русской Весны»

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Прайд чужинцiв

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Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов

Фото: © Пресс-служба “ВКонтакте”
Петиция об отмене закона о запрете пользования российскими и другими сайтами, а также социальными сетями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Власти Украины в мае 2017 года запретили доступ к “Одноклассникам”, “ВКонтакте”, “Яндексу” и Mail.ru.
“Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать. При том, много родственников живут в России и других странах”, – говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 20 июня и за три дня набрала 426 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

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Метки: важное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 801 529
    чужой 24 июня 2019 в 10:03

    Если Россия не заплатит Украине за газ, то Украина не будет его брать.
    Это последняя капля от Гройсмана. Иначе запретят свободную любовь для Грузии.

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    -1

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