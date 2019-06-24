Люфтваффе несут потери
16:15. 24 июня 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Германии столкнулись в воздухе два истребителя Eurofighter Typhoon. Столкновение произошло при учебном маневрировании на северо-востоке страны.
Пилоты успели катапультироваться. Обе машины разбились. На место падения самолетов выдинулись спасатели.
UPD: Пилот 3-й машины сообщил, что наблюдал 2 парашюта после столкновения. Одна из машин упала в жилом районе.
Пилотов пока не нашли.
"Говорят, что неизвестный полковник Люфтваффе заявил Меркель, что аварийность повысилась из-за того, что немецких летчиков заставляют летать на гробах".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5089454.html