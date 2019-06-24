Курилы не отдадут

Судя по последним заявлениям, на переговорах с японцами по поводу мирного договора и японских претензий на Курилы, на существенное время поставлен крест.1. Путин официально заявил, что острова отдавать не будут (хотя как уже шутят, про пенсионную реформу тоже много чего говорили). Но текущее заявление очевидно преследует цель поставить точку в спекуляциях на этом вопросе.2. Соглашение о совместной экономической деятельности на Курилах также не будет реализовано, в силу сохраняющихся разногласий по поводу мирного договора и претензий японцев на острова. Японская пресса оценивает как крайне маловероятный сценарий подписания соглашения и его реалзиции.3. Несколько ранее МИД РФ уже отмечал, что позиция японцев по мирному договору оказалась неконструктивной и сопровождалась излишней болтливостью, которая по сути похоронила даже вариант с 2 островами на основе декларации 1956 года.4. Вероятность подписания мирного договора с обеих сторон сейчас рассматривают как маловероятное событие, даже если внезапно получится договориться о совместной хозяйственной деятельности. Опять же в силу японских аппетитов.В итоге, все остались довольны – японцы как обычно ничего не получили, но продолжили мечтать, что когда-нибудь, они получат все.Отечественная патриотическая общественность также может быть довольна – достаточно ясно артикулировано, что острова отдавать не будут и митинги протеста оказались адекватны японским хотелкам насчет островов.С учетом того, что Япония и не планировала отказываться от роли сателлита США, РФ также много не потеряла от японского упрямства. Десятилетиями жили без договора о мире – можно и еще столько же прожить.Сама же тема скорее всего заглохнет до следующего раза, когда будут предприняты очередные попытки подписать мирный договор и японцы снова будут требовать острова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5087749.html