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Каким видят будущий мир «хозяева истории». Андрей Ильич Фурсов

16:35. 24 июня 2019 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:

Зима близко, а Иные уже пришли

Еще на излете советского времени ценилась научная фантастика, читателей больше привлекали звездолеты и неизведанные миры, далекие планеты и некое неясное, но лучезарное общегалактическое будущее, а теперь вместо всего этого — темные века.

Внутреннее пространство «Властелина колец», «Игры престолов», «Колеса Времени» Роберта Джордана, «Гарри Поттера» и других — это, во-первых, мир иерархий, а вовсе не ефремовский мир «Туманности Андромеды», где будущее носит название Эры Встретившихся Рук.

Во-вторых, мир фэнтэзи — это доиндустриальный или в лучшем случае разрушенно-индустриальный футуроархаический мир.. Идейным обоснованием торможения стал экологизм, превратившийся в квазиидеологию.

Первый доклад Римскому клубу назывался «Пределы роста». В нем утверждалось, что человечество в своем индустриальном развитии достигло пределов, избыточно давит на природную среду, надо тормозить промышленно-экономическое развитие, перейдя к «нулевому росту». То есть 50 процентов всех средств должно идти на нейтрализацию негатива, который несет индустриальное развитие.

Несмотря на то, что доклад был разоблачен как наукообразная фальшивка, сторонники экологизма и деиндустриализации размахивали им как знаменем — так же, как сегодня используется другая фальшивка, а именно схема «глобальное потепление в результате деятельности человека».

Зачем будущее подменяют прошлым, а научную фантастику — фэнтези? Расскажут:

Книги Андрея Фурсова

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Школа аналитики Фурсова

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kakim-vidyat-buduschiy-mir-hozyaeva-istorii-andrey-ilich-fursov

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