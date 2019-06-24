Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия" в программе "Точка зрения. Если завтра война..."

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kg12gJrXPoU
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Комментарий
Каждый данный случай [понимание своей ошибки] и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не всё вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг.
— Мишель Монтень
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