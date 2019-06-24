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Армия-2019

13:48. 24 июня 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:


Завтра еду на международный военно-технический форум "Армия-2019".


Трейлер


Презентация.


Подготовка моряков ЧФ к выступлению на "Армия-2019"


Подготовка техники к выставке


Боевая техника Южного Военного Округа готовится к форуму

Масштаб у мероприятия весьма впечатляющий – все что там показывают и за несколько дней не обойти, но так даже интереснее.



О прошлогодней выставке.

Армия – 2018. Экспозиция техники – https://colonelcassad.livejournal.com/4405318.html
Армия – 2018. Военные технологии – https://colonelcassad.livejournal.com/4405533.html
Армия – 2018. Тенденции – https://colonelcassad.livejournal.com/4415898.html
Китайский тренажер для полевых медиков – https://colonelcassad.livejournal.com/4522707.html
Российские акуситические системы с шумоподавлением – https://colonelcassad.livejournal.com/4531061.html
Актуальные и перспективные разработки ЦКБ им.Алексеева – https://colonelcassad.livejournal.com/4443459.html

Само собой, в блог буду писать несколько меньше, но почитать все равно будет что – благо читатели столько всего накидали.
Фото и интересные наблюдения с выставки буду публиковать в телеграм-канале https://web.tlgrm.eu/#/im?p=@boris_rozhin (подписывайтесь, кому интересно). По итогам будет 1-2 сводных материала об увиденном.

http://www.rusarmyexpo.ru/ – сайт форума
http://www.rusarmyexpo.ru/business_program – программа мероприятий

Как доехать:

1. Едем метро до станции Киевская, откуда топаем на Киевский вокзал в пригородные кассы.
2. Далее берем билет на пригородный поезд до Селятино. Идет примерно минут 40. Wi-Fi в вагонах нет. Билет стоит 132 рубля.
3. В Селятино выходим, переходим через переход над путями и сразу попадаем на автобусную остановку, где стоят брендированные автобусы для посетителей форума. Автобусы удобные и бесплатные. Ходят каждые 5 минут. Движение заканчивают в 19-00.
4. Минут 15 едем на автобусе через территорию 253-го полигона Западного Военного Округа, наблюдаем красивые виды, снующих военных и различную технику, проезжая мимо Алабино, где слышна стрельба танковых и артиллерийских орудий.
5. Далее приезжаем на Парадную площадь, где проходят репетиции военных парадов. Там проходим через "КПП", где те у кого нет подтвержденной регистрации регистрируются, а те у кого есть, сразу проходят к автобусу на другой стороне КПП.
6. Автобус такого же типа и тоже бесплатный. Минут 10-15 и вас привозят к боковому проходу к основной территории экспо-центра. Там все 4 огромных павильона, главный вход между 2 и 3, но уже обойдя большие павильоны гос.корпораций (Ростех, Калашников, ОСК, Алмаз-Антей и т.д),. можно окунуться в экспозицию – вдоль 4 основных павильонов раскинулась огромная выставка различной военной техники – танки, БТРы, БМП, артиллерия, САУ, РСЗО, ЗРК, инженерные машины, ударные и транспортные вертолеты и т.д. и т.п – и это даже не беря в расчет Кубинку и Алабино.
Ну и сами павильноны битком набиты различными отечественными и иностранными военными ништяками, но про них отдельно. Выбираем направление движения и погружаемся в рай милитариста.
7. Рядом с основной территорией есть парковка, можно приехать и на своей машине, если конечно пробки не помешает. По территории выставки на своем транспорте передвигаться запрещено. Пешком же бродить можно много где, особенно с учетом огромной территории выставки.
8. По территории выставки ходят автобусы – можно доехать обратно до Селятино, можно поехать на авиашоу в Кубинку, можно поехать на полигон в Алабино, есть автобусы и по территории выставки на различные объекты вроде стрельбища или сектора "Юнармии" . Маршруты автобусов наглядно расписаны на остановках, запутаться в них крайне сложно.
9. По самой выставке ходит масса молодых парней в брендовых футболках, которые сами готовы подсказать, как и куда попасть. Они же раздают проспекты с наглядной инфографикой – где, куда, что, расписание мероприятий, где уборная, столовая, сувенирные магазины и т.д. и т.п.
10. Так как ходить много предстоит – на улице много скамеек и различных уличных кафешек быстрого питания. Ничего особенного, но перекусить сойдет, цены обычные, ожидал, что будут закладывать цену с учетом пафоса мероприятия, но не тут то было. Рекомендую клюквеный морс.

Ниже, фото с экспозиции, которая откроется для общего посещения с 28 июня.















https://saidpvo.livejournal.com/851537.html – еще больше фотографий здесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5088723.html

Метки: армия-2019, Видео, выставки, личное, мо рф, Москва

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