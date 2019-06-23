Зафиксируем ситуацию с МН17

Украинские террористы пойманы за руку! Для террористического УГ – «Украинского Государства» теракты – как «здрастье сказать» . Десятки терактов УГ уже открыто и официально приняло на себя, и гордится ими (больше всё равно нечем). Но некоторые теракты УГ пытается «дарить» соседям, например, России и ополченцам в Донбассе. Ибо какие же они «террористы», если за ними ни одного [1] теракта? А у Киева терактов – хоть ковшом хлебай, весь на крови и в крови утонул, с него не убудет… Но когда Украина сбила в подарок России и ДНР малазийский «боинг» – с самого начала у криворуких «дарителей» всё пошло наперекосяк. Теперь тему этого громкого украинского теракта то надолго топят, то вдруг вытаскивают с какими-то трагикомическими кривляниями: «а вот нашли переписку в соцсетях, солдат писал своей девушке…»



Как бы ни старались американские покровители украинских убийц «на каждый роток накинуть платок» – возмущение явной профанацией расследования всё более и более нарастает во всём мире. В итоге главная пострадавшая от украинского теракта сторона, Малайзия, не верит итогам расследования катастрофы MH17!

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения самолета Boeing 777 Malaysian Airlines над Донбассом. По его словам, следствие «политизировано», и конкретных фактов, подтверждающих обвинения в адрес России, представлено не было.



Это мы и без него знаем. Интересно другое. Руководитель Малайзии пожаловался, что его страну – то есть пострадавшую от теракта сторону – не допустили к расшифровке «чёрных ящиков»!



Он также потребовал допустить к расшифровке «черных ящиков» малайзийскую сторону. Потому что Малайзия устала ждать и больше не верит!



Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является «излишне политизированным», заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

«Они [Нидерланды] обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине. <…> Похоже, [идея] концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских», — заявил политик.

Малайзия официально считает, что конкретных фактов в подтверждение тезиса о виновности Российской Федерации представлено не было. Пустите нас к расшифровке «черных ящиков» разбившегося самолета – требует Малайзия устами премьера – там погибли наши люди, мы имеем право знать!

Параллельно малазийскому демаршу депутат Европарламента, лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно — по заказу заинтересованных лиц.

Политик выразил уверенность, что самолет сбила Украина. «Только судья должен решать, кто понесет ответственность за катастрофу MH17, а не ангажированные политики, способные лишь обвинять Россию», — подчеркнул Боде.

Всем ясно, как минимум, то, что Нидерланды и Австралия поторопились с обвинениями в адрес российской стороны. Эту позицию не поддержали не только Малайзия но и… Бельгия!

Как сообщает НСН, весной 2018 года министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что нет убедительных доказательств, что Россия может нести ответственность за крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Он подчеркнул, что в данном случае «нельзя просто показать пальцем на Россию».

В обвинениях голландцев, вопиюще-заказных, фальсифицированных с очевидностью – к нашему времени рухнуло вообще всё. Америка покрывала криворуких украинских убийц – а украинские убийцы в итоге подставили покровителя (как и «белые каски», которых Трамп в гневе отказался финансировать, когда вскрылось, что они вели постановочные съёмки).

Весь мир убедился, что Нидерланды намеренно скрыли украинскую вину в катастрофе MH17. И сделали это под давлением, намеренно. Вначале, когда голландские следователи прибыли на место крушения самолета, чтобы собрать обломки и тела жертв, они не могли туда попасть из-за обстрелов с украинских позиций. Затем у следствия откуда-то появились все вещественные доказательства.

Всему миру предоставили невесть откуда взявшийся корпус ракеты „Бук“, все газеты мира на следующий день вышли с первыми страницами: „Вот она, та самая ракета, которая сбила самолёт“.

И предоставили серийные номера. Умоляли: „Все, кто знает что-нибудь об этих серийных номерах, это очень важно для следствия, обязательно сообщите“.

В сентябре 2018 года Минобороны России сообщило. Оно привело данные, что в конце 80-х эта самая ракета, части которой были обнаружены на месте крушения MH17, находилась в распоряжении украинской стороны, и после распада СССР оставалась там же, на территории Украины. И досталась УГ при распиле советского наследства!

Как только это всплыло – иностранные следователи потеряли к ней всякий интерес. Они не оспаривали данные МО РФ, а просто выкинули их из рассмотрения.

Прекратились и призывы сообщить что-либо о номерах, которые теперь стали никому не нужны. Начали игнорировать очевидные факты.

Представитель лжеследствия заявляет сегодня, что «Россия не предоставила ни единого нам документа, несмотря на все наши запросы“. Весь мир свидетель, как их пытались заставить принять в вскрыть конверты из России – и как они говорили, что для расследования «этого не нужно». А теперь – «Россия не предоставила»!

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В сухом остатке:

мотивы теракта есть только у Украины.



Стреляли с территории, подконтрольной украинским террористам.



Ракета – украинская.



Доказательства «вины России» в виде скриншотов переписки в соцсетях – смехотворны даже для детей.

Неудивительно, что Малайзия не верит. Им больше вообще никто не верит. Сбивать пассажирские самолёты – с 60-х годов знакомый почерк ЦРУ. Но в мире интернета гораздо больше людей и гораздо быстрее узнают все детали.

[1] В январе 2015 года большинство Европарламента отказалось признавать Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. Причем произошло это одновременно с презентацией программы председательства Латвии в ЕС, на которой премьер-министр Лаймдота Страуюма заявила, что Европа в противодействии России и поддержке Украины едина как никогда.



При этом пять из шести фракций Европарламента отказались включать в проекты своих резолюций по Украине фразу о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями.

А. Кузнецов



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