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В Индии археологов выгнали с раскопок после обнаружения древнего рисунка «бородатого иностранца»

08:49. 23 июня 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Во время археологических работ на территории древних развалин храма Вишну в районе Синграули, штат Мадхья-Прадеш, индийские ученые обнаружили кирпич, на котором был процарапан необычный рисунок. Этот рисунок, по их мнению, изображает человека в нехарактерной для Индии одежде и таком же странном головном уборе, похожем на колпак или шлем.

На лице человека также можно рассмотреть что-то вроде бородки и это также говорит о том, что это иностранец, индийцы бород как правило не носили (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Кирпич с рисунком датировали и оказалось, что он был создан около 1300 лет назад. Кого могли так изобразить древние местные жители? Возможно какой-то иностранец и правда добрался сюда в те годы и чем-то удивил индийцев, в честь чего его и запечатлели на кирпиче. Необычно, но вполне вероятно.

Однако реакция властей на эту находку оказалась очень странной. Сразу же после обнаружения кирпича весь проект по исследованию храма Вишну оказался закрытым по требованию Археологического управления Индии (ASI) – правительственного органа, отвечающего за надзор за древними памятниками.

По мнению журналистов Times of India “часть сотрудников ASI были очень обеспокоены загадочным рисунком на кирпиче”.

Источник: paranormal-news.ru/news/risunok_na_kirpiche/2019-06-19-15840

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R7RC9a4_m5w

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