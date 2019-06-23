Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2019
- 11:37 Спецпроект “Служу Республике” (23.06.2019).
- 08:00 Как Игорь Стрелков «написал», что сбил «Боинг» MH17 — история громкой лжи.
- 01:30 Оккупированные территории Донбасса могут рвануть в любое время: сводка с фронта (ВИДЕО).
- 01:00 Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР (ВИДЕО 18+).
- Вчера 23:27 Инвестиции Украины на Донбассе.
Спецпроект “Служу Республике” (23.06.2019)
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Как Игорь Стрелков «написал», что сбил «Боинг» MH17 — история громкой лжи
Разоблачение известной лжи о сообщении Игоря Стрелкова о сбитом малайзийском «Боинге».
Сейчас произошло некоторое обострение темы по рейсу MH17, связанное с публикацией пусть и крайне неуклюжего доклада следственной комиссии, но всё равно с очередной попыткой Запада, прикрывая Украину, перевалить ответственность на Россию.
Не только на всяких либеральных сайтах, но и на нормальных новостных ресурсах встречаю подобные комментарии, где вспоминают, что Стрелков якобы опубликовал признание о сбитом самолёте, думая, что это украинский, а потом «по тихой грусти» удалил это своё сообщение.
Вот пример такого ошибочного комментария:
Так вот, рассказываю тем, кто этого ещё не знает — это неправда и такого сообщения командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков не оставлял.
А теперь поподробней:
Когда говорят о «сообщении Стрелкова», то имеют в виду вот это, опубликованное 17-го июля.
Только вот сообщение это не Стрелкова и не его подчинённых. Если уж западные «партнёры» так любят данные из соцсетей, то пусть найдут в соцсетях неоднократные заявления «Стрелка», что в соцсетях его нигде нет.
На самом деле в ВКонтакте существует группа, возникшая в 2014 г., посвящённая новостям ополчения из республик Донбасса.
Называется она сейчас «Сводки от ополчения Новороссии» и насчитывает 400–500 тысяч подписчиков. Раньше назвалась по другому — «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича», и отголосок этого названия есть в коротком адресе страницы, который менять не стали — https://vk.com/strelkov_info.
Позже редакторы группы официально пояснили сообщение.
Вот это сообщение в архиве.
Специальный баннер, который всегда обязательно сопровождал цитирование найденных редакторами каких-либо сообщений лично от Стрелкова, был таким.
Но ни под сообщением про сбитый «Боинг», ни над ним подобного баннера не было.
Многие считали, что в группе пишет сам Стрелков, но это просто работала группа редакторов, которая собирала новости и слухи из интернета, как официальные так и неофициальные.
Нередко редакторы группы переиначивали новости и под себя. Я сам с этим столкнулся, когда в 2016 редакторы группы ничтоже сумняшеся брали у меня истории об ополченце Васильиче, добавляли от себя дополнительные выдуманные диалоги и публиковали от своего имени.
Вот профиль в ВК главного редактора и основателя этой группы — Олега Иванова.
Как мне рассказывал Олег, это сообщение якобы от имени Стрелкова, Олег просто прочитал комментарии в соцсетях от очевидцев падения большого самолёта.
По логике Олега, это мог быть только военный украинский самолёт (у ополчения авиации нет), а раз большой, то Ан-26.
Вот он и выпустил непроверенную «горячую» новость ради хайпа и желания первым отметиться сообщением. А потом корил себя за поспешность и за непредумышленный фейк.
Сам Олег никакого отношения к Стрелкову и близко не имел. Познакомился со Стрелковым редактор группы только лишь в 2016 году, когда несколько раз взял интервью у Игоря Ивановича для своего интернет-ресурса.
Что же по поводу сообщений Стрелкова в соцсетях… Игорь Иванович в 2014 году не имел никаких профилей ни в ВК, ни в ФБ, ни в Ок, ни в какой-либо другой соцсети, о чем он не один раз повторял в том единственном месте, где он отписывался.
А единственное место, где до 4 февраля 2016-го года он оставлял свои сообщения — это форум Антиквариат под ником Котыч.
Вот образец такого сообщения Стрелкова в те горячие времена:
Таким образом, главный «аргумент» противной стороны, что Стрелков сам писал про сбитый самолёт до того, как новость разнеслась по СМИ, является на самом деле фейком, и Стрелков к этому ну ни малейшего отношения не имеет, кроме того, что некоторые инициативные граждане для большей «весомости» использовали его имя в названии группы.
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Андрей Червонец, для «Русской Весны»
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Оккупированные территории Донбасса могут рвануть в любое время: сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады военного преступника Майстренко из 82-мм минометов и автоматических гранатометов был обстрелян населенный пункт Молодёжное.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады преступника Гараза из минометов калибром 120 мм обстрелу подверглись населенные пункты Логвиново и Калиновка.
Факты обстрелов населенных пунктов задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел в отношении командиров 54 и 30 бригад ВСУ.
Командующий ОТГ «Север» Микац отдал указания командиру 25 бригады Зенченко на доведение до личного состава подразделений распоряжения о принятии решения на открытие огня по своему усмотрению.
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Кроме того, в зоне ответственности бригады отмечена работа корреспондентских групп украинских телеканалов «1+1», «5 канал» и «Интер» по подготовке постановочных репортажей об обстрелах позиций ВСУ для последующего обвинения руководства Республики и командования Народной Милиции.
Также в настоящее время экстренно прибывшей из штаба ОТГ «Север» комиссией проводится проверка вопросов сохранения служебной информации в связи с обнародованием компрометирующих фактов о реальном положении дел в 25 овдбр.
Информация о низкой укомплектованности бригады, составляющей менее 52%, и количестве неисправной техники соединения — 70% опубликована в СМИ. Комбриг Зенченко вопросы с представителями информационных агентств, работающих в бригаде, решить не смог, сославшись на материал, подготовленный против него по заказу.
Неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава подразделений ВСУ в зоне проведения «ООС» ухудшают и без того низкий уровень морально-психологического состояния.
По причине отсутствия качественной питьевой воды в подразделениях 54 механизированной бригады зафиксирована вспышка инфекционного заболевания — дизентерия.
За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более двадцати военнослужащих.
Нам продолжает поступать информация о фактах нарушения требований хранения боеприпасов в зоне ответственности соединений и воинских частей в зоне «ООС».
Склады с боеприпасами в нарушение норм безопасности находятся в населенных пунктах либо на их окраинах. В зонах ответственности 25 и 14 бригад на складах РАВ в населенных пунктах: Новоайдар, Алексеевка и Широкий для хранения боеприпасов используют сельскохозяйственные постройки.
Данные строения и прилегающая территория не отвечают требованиям безопасности, а в условиях установившейся пожароопасной погоды могут привести к жертвам среди местного населения.
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Ликвидированный диверсант ВСУ и горящие дома на линии фронта — кадры из ЛНР (ВИДЕО 18+)
Военкоры Народной милиции ЛНР побывали в Первомайске и Золотом-5 — населённых пунктах, которые едва ли не ежедневно оказываются под обстрелами украинских карателей.
Огонь ведётся из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных миномётов, гранатомётов, также используется тяжёлое стрелковое вооружение.
От обстрелов продолжают страдать мирные жители. По данным ООН с начала текущего года от вооруженного конфликта на Донбассе пострадали около 70 мирных жителей.
Преступные приказы на открытие огня на одном из самых горячих участков линии соприкосновения отдаёт военный преступник, командир 54-й бригады ВСУ (омбр – прим. РВ) Алексей Майстренко.
Только в 2019 году от огня военнослужащих его подразделения пострадали десятки жилых домов и объектов инфраструктуры.
«Бравый» полковник славится наплевательским отношением к своему личному составу.
За 2019 год из-за нечеловеческих условий, а также издевательств со стороны прямого руководства из бригады дезертировали более 50-ти военнослужащих. О нескончаемых потоках списываемого и продаваемого из бригады ГСМ (горюче-смазочных материалов) и вооружения в украинских войсках уже слагают легенды.
Алексей Майстренко — тот самый командир, который отдал приказ отправить на территорию ЛНР диверсионно-разведывательную группу. План провалился, и очередная мать не дождётся живым своего сына.
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Инвестиции Украины на Донбассе
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами» (с) Зеленский
22.06.2019
Светличная Карина Романовна, 12.07.2005 г.р. Проживает по ул.Краснодонской 5. Ранение получила на ул.Боткина. Минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см. Девочке 13 лет. Горловка.ДНР.
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Поздравляю всех кто желает с вводом “хризантемы”.
!0 лет без права переписки.