Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2019

Разоблачение известной лжи о сообщении Игоря Стрелкова о сбитом малайзийском «Боинге».

Сейчас произошло некоторое обострение темы по рейсу MH17, связанное с публикацией пусть и крайне неуклюжего доклада следственной комиссии, но всё равно с очередной попыткой Запада, прикрывая Украину, перевалить ответственность на Россию.

Не только на всяких либеральных сайтах, но и на нормальных новостных ресурсах встречаю подобные комментарии, где вспоминают, что Стрелков якобы опубликовал признание о сбитом самолёте, думая, что это украинский, а потом «по тихой грусти» удалил это своё сообщение.

Вот пример такого ошибочного комментария:

Так вот, рассказываю тем, кто этого ещё не знает — это неправда и такого сообщения командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков не оставлял.

А теперь поподробней:

Когда говорят о «сообщении Стрелкова», то имеют в виду вот это, опубликованное 17-го июля.

Только вот сообщение это не Стрелкова и не его подчинённых. Если уж западные «партнёры» так любят данные из соцсетей, то пусть найдут в соцсетях неоднократные заявления «Стрелка», что в соцсетях его нигде нет.

На самом деле в ВКонтакте существует группа, возникшая в 2014 г., посвящённая новостям ополчения из республик Донбасса.

Называется она сейчас «Сводки от ополчения Новороссии» и насчитывает 400–500 тысяч подписчиков. Раньше назвалась по другому — «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича», и отголосок этого названия есть в коротком адресе страницы, который менять не стали — https://vk.com/strelkov_info.

Позже редакторы группы официально пояснили сообщение.

Вот это сообщение в архиве.

Специальный баннер, который всегда обязательно сопровождал цитирование найденных редакторами каких-либо сообщений лично от Стрелкова, был таким.

Но ни под сообщением про сбитый «Боинг», ни над ним подобного баннера не было.

Многие считали, что в группе пишет сам Стрелков, но это просто работала группа редакторов, которая собирала новости и слухи из интернета, как официальные так и неофициальные.

Нередко редакторы группы переиначивали новости и под себя. Я сам с этим столкнулся, когда в 2016 редакторы группы ничтоже сумняшеся брали у меня истории об ополченце Васильиче, добавляли от себя дополнительные выдуманные диалоги и публиковали от своего имени.

Вот профиль в ВК главного редактора и основателя этой группы — Олега Иванова.

Как мне рассказывал Олег, это сообщение якобы от имени Стрелкова, Олег просто прочитал комментарии в соцсетях от очевидцев падения большого самолёта.

По логике Олега, это мог быть только военный украинский самолёт (у ополчения авиации нет), а раз большой, то Ан-26.

Вот он и выпустил непроверенную «горячую» новость ради хайпа и желания первым отметиться сообщением. А потом корил себя за поспешность и за непредумышленный фейк.

Сам Олег никакого отношения к Стрелкову и близко не имел. Познакомился со Стрелковым редактор группы только лишь в 2016 году, когда несколько раз взял интервью у Игоря Ивановича для своего интернет-ресурса.

Что же по поводу сообщений Стрелкова в соцсетях… Игорь Иванович в 2014 году не имел никаких профилей ни в ВК, ни в ФБ, ни в Ок, ни в какой-либо другой соцсети, о чем он не один раз повторял в том единственном месте, где он отписывался.

А единственное место, где до 4 февраля 2016-го года он оставлял свои сообщения — это форум Антиквариат под ником Котыч.

Вот образец такого сообщения Стрелкова в те горячие времена:

Таким образом, главный «аргумент» противной стороны, что Стрелков сам писал про сбитый самолёт до того, как новость разнеслась по СМИ, является на самом деле фейком, и Стрелков к этому ну ни малейшего отношения не имеет, кроме того, что некоторые инициативные граждане для большей «весомости» использовали его имя в названии группы.

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Андрей Червонец, для «Русской Весны»