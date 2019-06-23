Русские туристы должны приезжать к нам, — президент Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение своего российского коллеги Владимира Путина запретить рейсы из РФ в Грузию и призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам.
В интервью Euronews Зурабишвили признала, что напряженность между Москвой и Тбилиси существует уже давно. Однако это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию, отметила она.
«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию.
А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — ответила Зурабишвили в ответ на вопрос, как она восприняла новость о приостановке полетов в Грузию.
Она пояснила, что под решением проблемы она подразумевает объединение грузинских территорий.
«Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии», — добавила президент Грузии.
Напомним, два дня назад Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1561267862
“Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение…” В её понимании отмена рейсов самолётов – неправильное решение… А раздувание русофобии, с её подачи, – это правильное?
Был задуман просто хайп вокруг Грузии,поскольку все заранее готовилось (форум)-снова привести Мишико -это задача не ставилась-подогреть националистические настроения ,испортить картинку России,тут и затухающий суд с Боингом,никаких доказательств ,но фамилии названы ,а этот шизанутый Стрелков-Гиркин ,сродни Пищика ,еще что-то с ним придумают(чистосердечное признание),лишь бы толпы танцювали и не вникали.Чем лучше скажем замена Плахотнюка на какую-то лахудру из ЕС,тем более совместно ее поставили с РФ.Не приведи господи нам подготовят Няшу ,она тупая уже губернатором в Крым метит.Все дошло до маразма ,а Грузии нет ,есть Иваношвили жидяра ,быстро продавший акции липецкого металлургического и купивший территорию Грузии.Маразм и шоу продолжается.
Грузинский и российский актер, народный артист СССР Роберт Стуруа прокомментировал антироссийский бунт в Тбилиси.
«Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии», — написал он на своей странице в социальной сети.
П.С. померла так померла ,одни князья типа Кикабидзе остались там.А работы от скуки Ларисам полно здесь ,
Грузия-КОРИДОР.
Её готовят к ТОРГУ.
Всегда лучше ороговаться с голодным чем с сытым )
1.5 миллиона туристов да каждый потратил мин 1000 долл.( а скорее всего полторы) это мин 1.5 миллиарда ПРОСТО ТАК.
Бюджет Грузии 2018 года реальный 10 миллиарда лари (около 4 миллиардов долларов).
А без туристов 2.5
Это КРАНТЫ.
Спасёт только одно.
Сдать Баку-Джейхан в концессию Российско-Австрийской корпорации.
это может быть результатом встречи Иран+Азер+Израиль,а также дорога на Архангельск-иран ,фнансируемая китаем в т.ч.
А туристы, как ездили так и будут ездить ,кто любит дикий ,а там именно такой отдых=хлеб+вино+шашлык и совсем недорого,дешевле гораздо чем в Крыму,там своя особенная тусовка-попеть,попить,как, несмотря на политику млн хохлов едут в Крым,что не помешает им выйти на майдан ,проотив живота своего они не идут.Но это внизу ,а вверху возможно и свои расклады,к осени все определятся.
1.5 миллиона и не только бедные.
В Грузию руских ЗАМАНИВАЛИ все тур. агенства.
Реклама бушевала,агенты дружно лили в уши преимущества.
А сезон 2019 коту под хвост 100%.
Кто-то поедет с пересадками через Беларусь но это уже капля в море.
Батуми-зубы на полку а ведь и жили не богато.
По осени они заскачут понастоящему.
Если нет работы и нечем кормить детей.
Пойдёшь в проплаченные протестанты и под пули полезешь.
А зимой нас порадуют замерзающие ХОХЛЫ.
За зиму думаю сдадут Донбассу Одессу и Херсон как мин.
я за.
2,5 млрд баксов доход Грузии за 18 год, 8 млн интуристов. Из них,по Вашим подсчётам, 1.5 млн россиян приносит 1,5 млдр. долларов. Т.е. оставшиеся 6,5 млн туристов-нероссиян отдают лишь 1 млрд своих кровно заработанных. С арифметикой полный норм.
Ещё что русские чумазым должны? Полный список составьте уже, чумазые.
Мозгов нет, апломбу до неба – это чумазые.
Если быть более объективными, то русские должны привезти свои деньги, а сами не приезжать.
Эта публика (да и весь Кавказ)- это дармоеды… Ещё в СССР в грузию вбухивали больше всех ресурсов…
Не просто вбухивали-из бюджета РСФСР Все республики получали дотации.А Грузия имела дотации как Литва и Эстония.Ни хера ни делали-жили как короли.Все.
Чего не сказали официальные СМИ! В Грузии произошло антирусское восстание по причине состоявшегося там Православного съезда, на который прибыл русский представитель, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.Который сел на место спикера, куда ему указали грузинские хозяева. Осмелился сесть на стул грузинской свободы! Восставшие требовали сжечь стул на котором тот сидел, поскольку этот представитель успел сбежать.В межнациональных конфликтах виновата КПСС, которая продолжает свою утопическую политику “дружбы народов”.