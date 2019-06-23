Русские туристы должны приезжать к нам, — президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неправильным решение своего российского коллеги Владимира Путина запретить рейсы из РФ в Грузию и призвала решать политические вопросы, не создавая препятствий туристам.

В интервью Euronews Зурабишвили признала, что напряженность между Москвой и Тбилиси существует уже давно. Однако это не помешало полутора миллионам туристов посетить Грузию, отметила она.

«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию.

А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — ответила Зурабишвили в ответ на вопрос, как она восприняла новость о приостановке полетов в Грузию.

Она пояснила, что под решением проблемы она подразумевает объединение грузинских территорий.

«Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии», — добавила президент Грузии.

Напомним, два дня назад Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом».

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