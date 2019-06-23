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Россия нашла атомный ключ к Евросоюзу. Сериал не помог

23:19. 23 июня 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

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Информационный шум этой недели скрыл от нас важнейшее событие – начало строительства российской атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Разыгранную Россией комбинацию не смогли сорвать ни судебные иски европейцев, ни воззвания американцев, ни даже спекуляция через сериал «Чернобыль». Почему вокруг строительства этой АЭС возникло жёсткое противостояние – расскажем далее, после сводки производственных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b0HDsbEeoy0

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