Россия нашла атомный ключ к Евросоюзу. Сериал не помог

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Информационный шум этой недели скрыл от нас важнейшее событие – начало строительства российской атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Разыгранную Россией комбинацию не смогли сорвать ни судебные иски европейцев, ни воззвания американцев, ни даже спекуляция через сериал «Чернобыль». Почему вокруг строительства этой АЭС возникло жёсткое противостояние – расскажем далее, после сводки производственных новостей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b0HDsbEeoy0