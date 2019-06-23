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Ми-28НМ. Ударник высокого полета

15:58. 23 июня 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Новый модернизированный #вертолет Ми-28НМ #НочнойОхотник» в максимально возможной комплектации. Он стал мощнее. Выносливее. Умнее. А новое вооружение делает его практически неуязвимым для ПВО противника. Главная ударная сила Ми-28НМ – многоцелевой комплекс управляемого ракетного вооружения. О новом модернизованном вертолете и об уникальной перспективной ракете на его борту – смотрите в программе #ВоеннаяПриемка.

#Ми28HM #Эксклюзив #Звезда

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RNzYG0cOX2Q

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