Ми-28НМ. Ударник высокого полета
Новый модернизированный #вертолет Ми-28НМ #НочнойОхотник» в максимально возможной комплектации. Он стал мощнее. Выносливее. Умнее. А новое вооружение делает его практически неуязвимым для ПВО противника. Главная ударная сила Ми-28НМ – многоцелевой комплекс управляемого ракетного вооружения. О новом модернизованном вертолете и об уникальной перспективной ракете на его борту – смотрите в программе #ВоеннаяПриемка.
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