Кино не для русских

Истерика в Тбилиси продолжается.После прекращения авиасообщения в Тбилиси и призывов к "русским оккупантам" не уезжать и наслаждаться отдыхом в Грузии, кафе в Тбилиси начали повышать цены "для русских" на 20%, а кинотеатры начали снимать с проката фильмы на русском языке и с русскими субтитрами – если вы турист из России в Тбилиси, то смотреть вам предстоит либо на грузинском, либо на английском – все для дорогих гостей, которых просят не уезжать. Это безусловно будет способствовать росту числа желающих отдохнуть в Грузии.Торговые партнеры Грузии.Топ-5 стран покупающих грузинское вино. В случае запрета – может быть очень больно.Кто в таких кол-вах будет покупать грузинское вино – загадка. Из примерно 12 млн. бутылок идущих на экспорт, Россия закупает 3/4.В Совете Федерации и Госдуме уже 2-й день ходят разговоры об ужесточении экономических санкций против Грузии. Очевидная цель номер один – грузинское вино. Как бы на днях не выяснилось, что между запретом фильмов на русском языке (прямо как на Украине) и прекращением грузинского экспорта в Россию, есть не очевидная связь.Предчувствуя недоброе, Грузия планирует начать рекламную кампанию по привлечению туристов из других стран (в первую очередь из Украины), чтобы хотя бы частично заместить проседающий пассажиропоток с Россией. При этом инициаторы сами признаются, что полностью заместить не получится (отсюда и призывы президента Грузии к "русским оккупационным туристам" не уезжать из страны.В общем, если истерика в Тбилиси будет продолжаться, то скорее всего мы увидим интересную историю про грузинское вино.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5087495.html