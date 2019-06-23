Кино не для русских
22:04. 23 июня 2019 Просмотров - 512 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Истерика в Тбилиси продолжается.
После прекращения авиасообщения в Тбилиси и призывов к "русским оккупантам" не уезжать и наслаждаться отдыхом в Грузии, кафе в Тбилиси начали повышать цены "для русских" на 20%, а кинотеатры начали снимать с проката фильмы на русском языке и с русскими субтитрами – если вы турист из России в Тбилиси, то смотреть вам предстоит либо на грузинском, либо на английском – все для дорогих гостей, которых просят не уезжать. Это безусловно будет способствовать росту числа желающих отдохнуть в Грузии.
Торговые партнеры Грузии.
Топ-5 стран покупающих грузинское вино. В случае запрета – может быть очень больно.
Кто в таких кол-вах будет покупать грузинское вино – загадка. Из примерно 12 млн. бутылок идущих на экспорт, Россия закупает 3/4.
В Совете Федерации и Госдуме уже 2-й день ходят разговоры об ужесточении экономических санкций против Грузии. Очевидная цель номер один – грузинское вино. Как бы на днях не выяснилось, что между запретом фильмов на русском языке (прямо как на Украине) и прекращением грузинского экспорта в Россию, есть не очевидная связь.
Предчувствуя недоброе, Грузия планирует начать рекламную кампанию по привлечению туристов из других стран (в первую очередь из Украины), чтобы хотя бы частично заместить проседающий пассажиропоток с Россией. При этом инициаторы сами признаются, что полностью заместить не получится (отсюда и призывы президента Грузии к "русским оккупационным туристам" не уезжать из страны.
В общем, если истерика в Тбилиси будет продолжаться, то скорее всего мы увидим интересную историю про грузинское вино.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5087495.html
,,,Здравия Вам,,,
~,,~ “друзья” России…~,,~
_”Cьлюшай-Э”…в-натуре – “я” чё хочу сказать,
а КУДА нам(грузинским ШвiLi)- СВОИ вина продавать?
Ведь Россия МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ – их-у-нас закупать!
В России Говорят,что это такое – “@п-@@@Ю-же–@@@Ь”…
_Туристы ИЗ России – К НАМ Пересанут ЛЕТАТЬ!
и КАК нам жить – ДА “@п-жешь-@@АЮ-@@ТЬ”!
Так ЗАЧЕМ надо было Россию – врагом ОБЪЯВЛЯТЬ…
Вина с НАШИХ виноградников – УЖЕ не куда девать!
_”гордые” жоржики – ОБЪЯВИЛИ Россию врагом!
и КАК ВСЕГДА не подумали – КАК станут “жить” ПОТОМ…
Из России люди ПЕРЕСТАЛИ – к жоржикам летать!
Жоржики “НАЧАЛИ” вина – ДРУГ-ДРУГУ “продавать”…
_Там,СРЕДИ жоржиков – русский стали ЗАПРЕЩАТЬ!
Там,среди нИХ…руссских СТАЛИ УГНЕТАТЬ!
ВИРУС ихней ГОРДЫНИ – там СТАЛИ распространять…
ИХний “спасательный-круг” – ВИНА – не куда продавать!
[однако "гордые-жоржики" - продолжают ЛЯМАНТовать...]
_И…”жоржики” в России…СТАЛИ осознавать,
Что как-бы ИМ – К СЕБЕ – не пришлось “когти-рвать”…
Рынки и КРИМИНАЛ…Русские Могут поЗАКРЫВАТЬ…
Ведь “ТО”,что там тВОРиться – Пора Менять…!
_”Сьлюшай-Э”…в-натуре – ну КАК НАМ существовать?
Россия ПЕРЕСТАЁТ у нас – НАШИ вина покупать…
Русские ПЕРЕСТАЮТ к нам “гостеприимным” – уже летать!
НашИХ…ШвiLi в России – НАЧИНАЮТ “за-жабры-БРАТЬ”!
_у грузинскИХ…ШвiLi – Реальные Проблемы намечаются!
ИХ винные “бизнесы” в Россию – ЗАКРЫВАЮТся…
Неужто ВИННЫЙ бизне$$…ПРИДЁТСЯ закрывать…
Наверное БАРАНий “бизнесс” – ПРИДЁТСЯ им Осваивать…
[БАРАНОВ разводить И..."купите-у-НАС-мясо" - Русь Просить!]
“““““““““““““““““““`[43-53]
Ничего ни к кому личного, так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 23-6-19.
P.S. “Сьлюшай-Э”…в-натуре – ВАХ,ВАХ,ВАХ…
—> нам не ХОЧЕТСЯ остаться – У русских в Друзьях…
НО…КТО мы Такие…Русские Понимают И…нам НЕ доверяют!!!
Тяжело и рыбку съесть и ног не замочить, но стараются изо всех сил
Лично мне, более грузинских вин нравятся крымские вина!