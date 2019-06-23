Факты о родинках?!!!!

А знаете ли вы, что на самом представляют собой родимы пятна на теле?!!

С уважением СКАМАРОХ.

Автор: fkmrf123

Родинка - цветное (пигментированное) пятнышко на коже, котороые может быть врожденным или приобретенным. Оно может быть разных цветов — коричневого, чёрного, красного и так далее. Как родинки появляются? У всех по-разному.

Часто они передаются по наследству (их называют родимыми пятнами). Также они могут возникать из-за гормональных сбоев в организме и появляться из-за травмы или слишком обильных солнечных ванн. Родинки есть у большинства жителей земли старше 10 лет.

Их появление далеко не всегда говорит о наличии какого-то кожного заболевания или патологии внутренних органов, но, забегая вперёд, уточним, что родинки могут быть признаком рака. Всё зависит от формы и размера.

Обычно родинки выглядят как тёмные пятна на коже — они могут быть большие и маленькие, но они не выпуклые, а значит, жить особо не мешают (если не считать эстетического фактора — большая тёмная родинка не всегда выглядит красиво).

А теперь поговорим о выпуклых родинках (их ещё называют висячими невусами). Многие опасаются, что если случайно или специально сорвать такую родинку, то неминуемо наступят необратимые и очень страшные последствия, даже смерть.

Действительно ли это так? Начнём с того, что срыв родинки — это образование открытой раны, что само по себе опасно. Если вовремя не обработать травмированное место, есть риск занести инфекцию.

Это, естественно, очень серьёзно, умереть вы можете от сепсиса (заражения крови), например. Теперь об особенностях, которые делают "несанкционированное" удаление родинок опасным. Любая ткань в организме человека может генерировать опухоли.

Некоторые опухоли представляют собой скопление нормальных клеток ткани (доброкачественные), а другие — скопления атипичных клеток (злокачественные опухоли). Опухоли кожи многочисленны и разнообразны по строению и происхождению.

Проблема в том, что клетки, из которых состоят родинки, отличаются особой способностью превращаться в раковые. Как следствие, из одной маленькой тёмной точечки на теле у человека может появиться меланома — онкологическое заболевание кожи, которое имеет свойство поражать все ткани и органы организма.

Для этого необязательно эту родинку травмировать, хотя травма может сработать как провокация. Что это значит? Представим, что вы сорвали родинку — самую обычную и безвредную. И она, после того как ранка зажила, решила вырасти снова. А поскольку родинка имеет "суперспособность" состоять из любых клеток, из которых она захочет (и раковых, и обычных), она решает стать теперь не доброкачественной, а злокачественной. А это значит, что у вас может появиться рак. — Далеко не все невусы потенциально могут переродиться в меланому, поэтому принято их делить на меланомоопасные и меланомонеопасные.

Все они имеют свои характерные особенности — их фото легко можно найти в Интернете и сравнить со своими родинками, если есть какие-то сомнения. — К меланомоопасным относят пигментный пограничный невус, голубой невус, невус Ота и гигантский пигментный невус.

К меланомонеопасным относят внутридермальный пигментный невус, фиброэпителиальный невус, папилломатозный и веррукозный невусы, "монгольское пятно", так называемый Halo-невус (невус Сеттона). В общем, если родинка сорвана, алгоритм действий должен быть такой — немедленно обработать рану антисептиком, чтобы избежать попадания инфекции.

Затем нужно как можно быстрее обратиться к дерматологу — врач назначит анализы, которые помогут выяснить, была ли ваша родинка злокачественной опухолью или нет. Если да, то дальше разговаривать вы будете с онкологом.

Если нет, то врач поможет определить, насколько вероятно, что ваша родинка может переродиться в меланому. А чтобы избежать всех этих потрясений, родинку можно вообще удалить.

Особенно, если она расположена в крайне неудобном месте — например, под коленкой или на шее. Перед тем как решиться на удаление, обязательно проконсультируйтесь с врачом. +

p\s: Удивляет полное непонимание , что врачей, что учёных, да и обычных людей, мироустройства, процессов происходящих в нашей жизни, и вообще у них нет полностью отсутствует понимание, как устроен человек!!!!!

Читая вышеописанный бред, начинаешь понимать , что нам до разумности ещё не одно тысячелетие топтать эту планету!!!!

На этой планете нет молодых сущностей!! Все без исключения прожили не одну жизнь и сменили не один десяток физически плотных тел.

Для тех, кто еще не в курсе, напомню: что Душа (Сущность) человека воплощаясь на этой планете, строит физически плотное тело по своему образу и подобию, используя матрицу ( эфирное тело).

Каждая земная жизнь не проходит безследно. Физически плотное тело при жизни получает различные повреждения.

Матрица( Эфирное тело) постоянно производит синхорнизацию( пытаясь исправить повреждения физически плотного тела).

Если не удаётся исправить эти повреждения, матрица фиксирует эти сбои .

После Смерти ( Смены Меного Тела), в следующем воплощении при постройке нового тела матрица матрица все эти сбои отражает на физически плотном теле.

Родимые пятна, это повреждения физического тела полученные в прошлых жизнях.

Чем больше родимых пятен у Человека, тем старше его Душа( Сущность) и тем больше воплощений у него было на этой планете.

Для того, чтобы избавиться от родимых пятен , необходимо произвести коррекцию матрицы( эфирного тела)- исправить в ней все повреждения. После этого матрици исправит все повреждения физически плотного тела в соответсвии со своим образом и подобием.

Если бы у нас существовала настоящая наука и медицина, то ученные и медики понимали бы, что необходимо "лечить" матрицу, а она уже приведёт в порядок тело.

А наши неучи лечат тело, а повреждённая матрица всё возвращает назад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С уважением,

СКАМАРОХ.

Источник: https://cont.ws/@fkmrf123/1366688