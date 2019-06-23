«Это шок»: Как Грузия может «наказать русских варваров» (ФОТО)
Российский писатель и журналист Георгий Зотов на страницах личного блога делится впечатлениями о происходящем в Грузии.
Однажды Георгий наблюдал за антироссийскими протестами в Грузии. В ленте всюду попадалось фото девушки, которая держала плакат «Fuck Russia!». Президент Грузии назвала Россию врагом и страной-оккупантом. «Какие молодцы, — восхитился Георгий. — Прям вот не боятся нашей имперской сущности. Героические люди, можно сказать».
После этого Георгий поискал плакаты «На хрен продажу 25 миллионов бутылок грузинского вина в Россию» и не нашёл их. Георгий прямо встревожился. Как же так? Неужели эти люди на площадях поддерживают, что прекрасное вино их страны будут пить варварские оккупанты?
После тщательной проверки Георгий не узрел в толпе лозунга «На хрен 1 миллион 200 тысяч российских туристов в Грузии».
«Очень странно, — удивился Георгий. — Но почему? Зачем им миллион двести тысяч врагов ежегодно? Они привозят с собой оккупантские деньги и разгульно тратят. Отвратительно. Куда только настоящие патриоты смотрят».
Далее Георгий упорно искал плакат «На хрен продажу жилья российским врагам», потому что граждане РФ в прошлом году скупили в Грузии 17 000 квартир и домов. По спине Георгия пополз холодок. Ему стало жаль протестующих и одарённую дивным умом президентшу Грузии, которые не замечают этого чудовищного вмешательства грязных денег оккупантов с севера в чудеснейшую процветающую экономику страны.
Георгий панически обратил внимание, что в толпе также нет лозунга «На хрен денежные переводы на 457 миллионов долларов в год от грузинских гастарбайтеров из России». Господи, что творится? Отчего эти люди не видят элементарного? Надо протестовать больше! Это же настоящая оккупация неприятным российским баблом.
В общем, Георгий весьма разочарован. Он считает протесты в Грузии неполными. Надо горячо и радостно сразу слать на хрен всё, что даёт Грузии Россия. Только тогда это настоящий патриотизм.
А без этого так, ерунда…
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Источник: https://rusvesna.su/news/1561220959
Совсем мозги у южан протухли: весеннее обострение с поздним зажиганием.
пока Лондон это платит, обострение не закончится.
Это платит уже не Лондон )))
Скажу сразу-русофобия не вчера началась и не закончится, возможно, никогда.Будучи работником “почтового ящика” я ездила по всей территории СССР.Заметно было на Западной Украине.На меня люди в толпе оглядывались в Ровно к примеру, славянский тип внешности, а там они другие..но при личных беседах могли и кацапкой назвать..прямо неприязнь явная.Это к молодой женщине, как себя мужчины чувствовали остается только догадываться.Это было везде.В Прибалтике я рот старалась не открывать, авось за местную сойду..но там евреев полно на наших смежных предприятиях работало,а латышей-литовцев в руководстве я что то не очень наблюдала..В Грузии страшно не понравилось, еле оттуда улететь удалось такие взятки за билеты брали уже тогда..год 90 был,в общем мое впечатление о ней: наглые, отсталые, некрасивые ,чванливые,самолюбивые.