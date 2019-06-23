«Это шок»: Как Грузия может «наказать русских варваров» (ФОТО)

Российский писатель и журналист Георгий Зотов на страницах личного блога делится впечатлениями о происходящем в Грузии.

Однажды Георгий наблюдал за антироссийскими протестами в Грузии. В ленте всюду попадалось фото девушки, которая держала плакат «Fuck Russia!». Президент Грузии назвала Россию врагом и страной-оккупантом. «Какие молодцы, — восхитился Георгий. — Прям вот не боятся нашей имперской сущности. Героические люди, можно сказать».

После этого Георгий поискал плакаты «На хрен продажу 25 миллионов бутылок грузинского вина в Россию» и не нашёл их. Георгий прямо встревожился. Как же так? Неужели эти люди на площадях поддерживают, что прекрасное вино их страны будут пить варварские оккупанты?

После тщательной проверки Георгий не узрел в толпе лозунга «На хрен 1 миллион 200 тысяч российских туристов в Грузии».

«Очень странно, — удивился Георгий. — Но почему? Зачем им миллион двести тысяч врагов ежегодно? Они привозят с собой оккупантские деньги и разгульно тратят. Отвратительно. Куда только настоящие патриоты смотрят».

Далее Георгий упорно искал плакат «На хрен продажу жилья российским врагам», потому что граждане РФ в прошлом году скупили в Грузии 17 000 квартир и домов. По спине Георгия пополз холодок. Ему стало жаль протестующих и одарённую дивным умом президентшу Грузии, которые не замечают этого чудовищного вмешательства грязных денег оккупантов с севера в чудеснейшую процветающую экономику страны.

Георгий панически обратил внимание, что в толпе также нет лозунга «На хрен денежные переводы на 457 миллионов долларов в год от грузинских гастарбайтеров из России». Господи, что творится? Отчего эти люди не видят элементарного? Надо протестовать больше! Это же настоящая оккупация неприятным российским баблом.

В общем, Георгий весьма разочарован. Он считает протесты в Грузии неполными. Надо горячо и радостно сразу слать на хрен всё, что даёт Грузии Россия. Только тогда это настоящий патриотизм.

А без этого так, ерунда…

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