Си Цзиньпин в КНДР
11:59. 22 июня 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Председатель КНР Си Цзиньпин вчера посетил Пхеньян, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.
По итогам переговоров Китай подтвердил, что продолжит развивать торгово-экономические отношения с КНДР и укреплять сотрудничество в иных сфера безотносительно международной обстановки (толстый намек на политику США).
В отношении ядерной дубинки КНДР (на май 2019 года по американским данным КНДР имет до 30 ядерных боеголовок) Китай ограничивается общими словами о переговорном процессе и мирном урегулировании. В текущих реалиях, ядерная КНДР скорее выгодна Китаю, так как создает дополнительный инструмент давления на позиции США в регионе, что немаловажно в свете системно ухудшающихся отношений Пекина и Вашингтона. Для КНДР подобное развитие событий выгодно, так как развитие связей с Китаем позволит снизить негативные издержки от американских санкций. В Северной Корее уже после визита отдельно отметили, что у КНР и КНДР много общего, так как обе страны пережили последствия японской оккупации, достаточно прямолийнено играя на китайско-японском антагонизме. Корейская официальная пресса вовсю пишет о нерушимой дружбе Пекина и Пхеньяна в деле строительства социализма и укреплении торговых и военных контактов.Прием Си Цзиньпина был одним из самых масштабных за последние годы – к празднованию визита были привлечены десятки тысяч людей, лидеры посетили праздничное мероприятие "Непобедимый социализм", а на официальном приеме исполнялись песни "Нет нового Китая без коммунистической партии" и "Я люблю тебя Китай". В итоге, весь визит выглядел как символ серьезного потепления в отношениях между Китаем и КНДР.
Ким Чен Ын лично провожал председателя Си в аэропорту и махал ему вслед.
Си улетел, но обещал вернуться.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5084281.html