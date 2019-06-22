Си Цзиньпин в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин вчера посетил Пхеньян, где провел переговоры с Ким Чен Ыном.По итогам переговоров Китай подтвердил, что продолжит развивать торгово-экономические отношения с КНДР и укреплять сотрудничество в иных сфера безотносительно международной обстановки (толстый намек на политику США).В отношении ядерной дубинки КНДР (на май 2019 года по американским данным КНДР имет до 30 ядерных боеголовок) Китай ограничивается общими словами о переговорном процессе и мирном урегулировании. В текущих реалиях, ядерная КНДР скорее выгодна Китаю, так как создает дополнительный инструмент давления на позиции США в регионе, что немаловажно в свете системно ухудшающихся отношений Пекина и Вашингтона. Для КНДР подобное развитие событий выгодно, так как развитие связей с Китаем позволит снизить негативные издержки от американских санкций. В Северной Корее уже после визита отдельно отметили, что у КНР и КНДР много общего, так как обе страны пережили последствия японской оккупации, достаточно прямолийнено играя на китайско-японском антагонизме. Корейская официальная пресса вовсю пишет о нерушимой дружбе Пекина и Пхеньяна в деле строительства социализма и укреплении торговых и военных контактов.Прием Си Цзиньпина был одним из самых масштабных за последние годы – к празднованию визита были привлечены десятки тысяч людей, лидеры посетили праздничное мероприятие "Непобедимый социализм", а на официальном приеме исполнялись песни "Нет нового Китая без коммунистической партии" и "Я люблю тебя Китай". В итоге, весь визит выглядел как символ серьезного потепления в отношениях между Китаем и КНДР.Ким Чен Ын лично провожал председателя Си в аэропорту и махал ему вслед.Си улетел, но обещал вернуться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5084281.html