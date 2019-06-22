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Оборона Брестской крепости в документах

15:28. 22 июня 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:


Министерство Обороны к очередной годовщине начала Великой Отечественной Войны выложило пачку документов посвященных началу войны и обороне Брестской Крепости. Как обычно в этом проекте, есть немало очень интересных документальных свидетельств.

В политдонесении 42-й стрелковой дивизии от 22 июня 1941 года сообщалось о том, что противник начал артобстрел в 4 часа утра и вскоре огонь был перенесен на крепость. Из крепости поступали сведения о потерях убитыми и ранеными.





Боевое донесение 45-й пехотной дивизии вермахта о занятии Брест-Литовска.



О награждении майора Гаврилова.









О подвиге майора Гаврилова.





О подвиге комиссара Фомина.





О подвиге Самвела Матевосяна.





Подвиг капитана Зубачева.





Подвиг капитана Шабловского.



Все документы с дополнительным описанием можно посмотреть вот здесь http://brest.mil.ru/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5084780.html

Метки: 1941, брест, брестская крепость, великая отечественная война, герои, документы, история, красная армия, мо рф

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