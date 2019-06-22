Оборона Брестской крепости в документах
15:28. 22 июня 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Министерство Обороны к очередной годовщине начала Великой Отечественной Войны выложило пачку документов посвященных началу войны и обороне Брестской Крепости. Как обычно в этом проекте, есть немало очень интересных документальных свидетельств.
В политдонесении 42-й стрелковой дивизии от 22 июня 1941 года сообщалось о том, что противник начал артобстрел в 4 часа утра и вскоре огонь был перенесен на крепость. Из крепости поступали сведения о потерях убитыми и ранеными.
Боевое донесение 45-й пехотной дивизии вермахта о занятии Брест-Литовска.
О награждении майора Гаврилова.
О подвиге майора Гаврилова.
О подвиге комиссара Фомина.
О подвиге Самвела Матевосяна.
Подвиг капитана Зубачева.
Подвиг капитана Шабловского.
Все документы с дополнительным описанием можно посмотреть вот здесь http://brest.mil.ru/
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5084780.html