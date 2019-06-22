Новости Украины и Новороссии 22 июня 2019

Киев может рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только при условии возвращения контроля над активами в этом регионе.

Об этом заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма, приводит его слова пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений», — пишет Олифер.

Она также сообщила, что подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к «хлебному перемирию».

Экс-президент Украины Леонид Кучма, по сути, предлагает, чтобы жители Донбасса платили за собственное уничтожение…

Что значит снятие экономической блокады Донбасса при условии возвращения контроля над активами ЛДНР?

Все эти пять лет мы, жители республик, ведем войну за сохранение своей этнокультурной идентичности, за права оставаться русскими и возможность присоединения к России, за независимость от деградирующего государства, прикрывающего свою деградацию и хищническое отношение к собственному народу нацистской идеологией.

То есть мы в самом буквальном смысле воюем за свободу и независимость русских граждан Украины. А киевский режим, управляемый западными теневыми структурами, заставляет рядовых украинцев воевать против нас, русских, исключительно за собственность, активы, прибыль, за возможность и дальше паразитировать на оболваненном ультранационалистическими и нацистскими установками народе Украины.

За этим предложением Кучмы стоит только одно: «Верните нам собственность, а мы вас перестанем убивать».

Смоделируем ситуацию и предположим, что республики пошли на эту сделку, и что будет дальше?

Первое. Значительная часть активов на территории ДНР по теневым схемам по-прежнему принадлежит бывшим владельцам, многие из которых находятся на территории Украины. Но это не становило кровопролитие в течение 5 лет.

Второе. Вернуть, как предлагает Кучма, все активы республик Украине — это значит платить в бюджет Украины, финансировать войну против жителей ЛДНР.

Третье, считываемое в подтексте сказанного Кучмой, — возвращение активов предполагает массовый десант в республики команд управленцев того же Ахметова, Таруты и прочих.

А это приведет к их попыткам политически воздействовать на живущих в республиках, к расстановке своих людей, политическому воздействию и продавливанию идеи местных выборов по украинским правилам и законам. То есть к попытке постепенного встраивания ЛДНР в политико-экономическое пространство Украины.

Четвертое, наиглавнешейшее. Для сотен тысяч жителей республики вариант, предложенный Кучмой, категорически неприемлем.

Все прекрасно понимают: за разглагольствованиями об амнистии и прочими увертками Киева, как и в 2014 году, стоят интересы, выраженные одним из холуев Коломойского: «Обещайте им все что угодно, а вешать будем потом».

За возвращением прежних собственников и их политического влияния последуют массовые репрессии, продолжение геноцида, прикрываемого фиговым листком законности.

Спросят: «Почему репрессии и геноцид ополченцев и всех сторонников республик неизбежен?». Потому что проукраинствующие будут давить на то, что все, кто хочет в Россию, — имеют возможность получить российские паспорта и уехать, а остальные должны быть лояльны к «ридной нэньке».

Реализуемо ли предложение экс-президента Кучмы, вскормившего в свое время свору олигархов, разодравших Украину на части? Конечно нет. А это значит, что обстрелы, провокации, гибель мирных жителей Республик будут продолжаться, дабы вынудить нас снять экономическую блокаду на условиях, выгодных Украине и убийственных для нас.

Большинство жителей ДНР и ЛНР, считающих себя частью РФ, говорят Кучме и его олигархам: «Идите вы на…!»

Читайте также: Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»