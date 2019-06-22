Новости Украины и Новороссии 22 июня 2019
- 07:30 Кучма хочет, чтобы жители Донбасса оплатили собственное уничтожение (ФОТО).
- 00:30 Вашингтон отказался отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17.
- Вчера 23:19 Миша и опасный бурундук.
- Вчера 22:03 Крупный пожар в ДНР: огонь уничтожил рынок (ФОТО, ВИДЕО).
Кучма хочет, чтобы жители Донбасса оплатили собственное уничтожение (ФОТО)
Киев может рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только при условии возвращения контроля над активами в этом регионе.
Об этом заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма, приводит его слова пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.
«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений», — пишет Олифер.
Она также сообщила, что подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к «хлебному перемирию».
Экс-президент Украины Леонид Кучма, по сути, предлагает, чтобы жители Донбасса платили за собственное уничтожение…
Что значит снятие экономической блокады Донбасса при условии возвращения контроля над активами ЛДНР?
Все эти пять лет мы, жители республик, ведем войну за сохранение своей этнокультурной идентичности, за права оставаться русскими и возможность присоединения к России, за независимость от деградирующего государства, прикрывающего свою деградацию и хищническое отношение к собственному народу нацистской идеологией.
То есть мы в самом буквальном смысле воюем за свободу и независимость русских граждан Украины. А киевский режим, управляемый западными теневыми структурами, заставляет рядовых украинцев воевать против нас, русских, исключительно за собственность, активы, прибыль, за возможность и дальше паразитировать на оболваненном ультранационалистическими и нацистскими установками народе Украины.
За этим предложением Кучмы стоит только одно: «Верните нам собственность, а мы вас перестанем убивать».
Смоделируем ситуацию и предположим, что республики пошли на эту сделку, и что будет дальше?
Первое. Значительная часть активов на территории ДНР по теневым схемам по-прежнему принадлежит бывшим владельцам, многие из которых находятся на территории Украины. Но это не становило кровопролитие в течение 5 лет.
Второе. Вернуть, как предлагает Кучма, все активы республик Украине — это значит платить в бюджет Украины, финансировать войну против жителей ЛДНР.
Третье, считываемое в подтексте сказанного Кучмой, — возвращение активов предполагает массовый десант в республики команд управленцев того же Ахметова, Таруты и прочих.
А это приведет к их попыткам политически воздействовать на живущих в республиках, к расстановке своих людей, политическому воздействию и продавливанию идеи местных выборов по украинским правилам и законам. То есть к попытке постепенного встраивания ЛДНР в политико-экономическое пространство Украины.
Четвертое, наиглавнешейшее. Для сотен тысяч жителей республики вариант, предложенный Кучмой, категорически неприемлем.
Все прекрасно понимают: за разглагольствованиями об амнистии и прочими увертками Киева, как и в 2014 году, стоят интересы, выраженные одним из холуев Коломойского: «Обещайте им все что угодно, а вешать будем потом».
За возвращением прежних собственников и их политического влияния последуют массовые репрессии, продолжение геноцида, прикрываемого фиговым листком законности.
Спросят: «Почему репрессии и геноцид ополченцев и всех сторонников республик неизбежен?». Потому что проукраинствующие будут давить на то, что все, кто хочет в Россию, — имеют возможность получить российские паспорта и уехать, а остальные должны быть лояльны к «ридной нэньке».
Реализуемо ли предложение экс-президента Кучмы, вскормившего в свое время свору олигархов, разодравших Украину на части? Конечно нет. А это значит, что обстрелы, провокации, гибель мирных жителей Республик будут продолжаться, дабы вынудить нас снять экономическую блокаду на условиях, выгодных Украине и убийственных для нас.
Большинство жителей ДНР и ЛНР, считающих себя частью РФ, говорят Кучме и его олигархам: «Идите вы на…!»
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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
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Вашингтон отказался отвечать на вопрос о данных своих спутников по МН17
Минюст США не стал комментировать РИА Новости вопрос о предоставлении Нидерландам спутниковых снимков места падения в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, при этом в ведомстве утверждают, что сотрудничают с властями Нидерландов.
Госдеп на вопрос РИА Новости по этой теме не ответил.
«В соответствии с правилами министерство юстиции не комментирует публично свои контакты с иностранными правительствами по вопросам расследований, включая подтверждение или отрицание самого существования таких контактов. Что я могу сказать вам, это то, что мы сотрудничаем с властями Нидерландов», — сказала в пятницу РИА Новости представитель минюста Николь Навас Оксман.
Ранее глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что Нидерланды не обладают спутниковыми данными США и данными с украинских радаров по крушению в 2014 году Boeing рейса MH17 на востоке Украины, не пояснив причины их отсутствия.
В госдепартаменте США РИА Новости не ответили на вопрос о том, обращалась ли голландская сторона к американцам за такими снимками и готовы ли они их предоставить.
Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко в январе заявлял, что именно Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, должна заниматься получением данных с американских спутников, а также украинских радаров, переговоров украинских военных диспетчеров, данных учета боеприпасов на Украине в момент катастрофы. Если этих данных нет, то вопрос, почему их не требуют от Киева и Вашингтона, нужно задавать властям Нидерландов. Если эти данные есть, РФ сама хотела бы получить ответ, почему Нидерланды их не публикуют.
Российская же сторона в ответ на промежуточные итоги ССГ, в которых следствие утверждало, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, ранее передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
В минувшую среду ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года. В состав ССГ входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением малайзийского Boeing нет никаких доказательств.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. По данным РФ, самолёт был сбит украинской ракетой.
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Миша и опасный бурундук
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Крупный пожар в ДНР: огонь уничтожил рынок (ФОТО, ВИДЕО)
Масштабный пожар произошел сегодня, 21 июня, на рынке в центре Енакиево между супермаркетом «Обжора» и ЦУМом.
Возгорание произошло около шести вечера. Огонь уничтожил ряд торговых ларьков. Пожар удалось остановить прежде, чем он перекинулся на расположенные рядом крупные магазины.
Пострадавших нет — люди к тому времени ушли с работы.
«В этих ларьках много вещей, обуви, разного пластика и т. д. Всё вспыхнуло, как спичка», — говорят местные жители.
Причина возгорания устанавливается. До вечера на месте пожара продолжался разбор сгоревшего.
МЧС ДНР с начала лета предупреждает о наступлении особого пожароопасного периода — в республике стоит сухая и жаркая погода.
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