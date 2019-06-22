Главная » Мировоззрение, Политика

Николай Стариков раскрыл смысл шумных событий в Грузии

15:25. 22 июня 2019 Просмотров - 159 3 коммент. Опубликовал:
Источник: Online47

Николай Стариков, российский общественный деятель, писатель, член «Изборского клуба» и «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге, прокомментировал Оnline47 внезапный виток обострения антироссийских выпадов в Грузии.

Как считает автор ряда книг по геополитике, «такие акции случайностью не бывают»:

«Мне не очень понятно, как люди спонтанно могут попытаться захватить парламент. Гуляли в парке, а потом решили: „А давайте-ка захватим парламент“?»

При этом эксперт предложил рассмотреть, под каким лозунгами разворачиваются события:

«Так называемые „мирные протестующие“ попытались захватить парламент, для того чтобы устроить „антироссийскую и антиолигархическую революцию против коррумпированного режима Иванишвили“. С точки зрения тех, кто пытается захватить парламент, Грузия – это абсолютно пророссийское государство, где Кремль вертит как угодно политикой и экономикой государства».

Кроме того, отмечает Николай Стариков, вчера же выступила президент Грузии, которая заявила, что «Россия — враг и оккупант, и за всеми этими протестами стоит именно Россия»:

«Остается только развести руками и вспомнить украинские реалии, в которых одни агенты Путина постоянно пытаются побить других агентов Путина для того, чтобы достигнуть каких-то целей Путина. То есть – полная шизофрения».

На вопрос Оnline47 о том, чем все-таки являются последние события в Грузии — просто очередным пунктом в медиаплане информационной войны или подготовкой плацдарма для каких-нибудь более серьезных действий, усилению позиций НАТО в Грузии, например, — Николай Стариков ответил:

«Давайте представим, как это увидит в своем телевизоре или в своем интернете житель западного государства или США. „Россия попыталась совершить государственный переворот в Грузии. Россия – агрессивное государство, — сделает вывод симпатичная ведущая, — которое нужно подвергнуть санкциям, давлению, и так далее“. Вот, собственно говоря, смысл всех этих событий».

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/105017

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...на кресте. Николай Зиновьев, samoderzhavnaya...принадлежностях-собственности, целях-смыслах, перспективах-ретроспективах, ... непереходима, бешена, шумна и скоропреходяща. Эпиктет,... Ночная повесть старика. Но кончится...радость способны раскрыть подлинную сущность....
Время "графо": Молчание. Взаимопонимание. Убеждения
... можете сохраниться от шумного общества, то старайтесь... сидящего под деревом. Старик кивнул им, но ...любую минуту может быть раскрыт. …Они подбрасывают ...кроме данного ему. Николай Кузанский Близкое знакомство ... унылых наборщиков готового смысла. Мандельштам И. ...
Как масоны убивали Пушкина
... указывали: “Оставьте стариков и взрослых, идите...с налету вихорь шумный… Погиб и кормщик...Как государственный деятель Николай Первый настолько выше...вопрос – в чем смысл жизни? Чисто русская ...Пушкина под гнев Государя, раскрыв авторство “Гавриилиады”, за...
Пушкин и масоны
... указывали: “Оставьте стариков и взрослых, идите...с налету вихорь шумный… Погиб и кормщик...Как государственный деятель Николай Первый настолько выше...вопрос – в чём смысл жизни? Чисто русская ...Пушкина под гнев Государя, раскрыв авторство “Гавриилиады”, за...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...приказ", назначенье границ, Смысл атаки и лязг ...свободы. Потом было шумное построение с бестолковой ...будут! Лиза широко раскрыла глаза от удивления... изучи труды Академика Николая Левашова. Он замечательно...хвостиком вильнула), у старика и бабки возникла паника...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
... украинских националистов раскрыл план на парламентские...элементарного отсутствия уважения к старикам, инвалидам, беременным, ...дикого во всех смыслах, капитализма времен ... герою- разведчику Николаю Кузнецову, зато ... Несмотря на шумный пиар вокруг последнего...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 774 522
    чужой 22 июня 2019 в 16:07

    Меня больше сейчас интересует, будет ли всеобщее потепление в Гваделупе.
    А какой грузин в Украине вышел из юбки Сабчак – с этим разберется Лукашенко.

    Ответить
       
  • 2128 1834
    Мирослава 22 июня 2019 в 16:35

    Грузия-сосед, сосед недоброжелательный, однажды устроивший бойню в Осетии, где погибли люди и наши воины.При этом Грузия просилась в состав России множество раз.Царь Павел присоединил её только в 1801году. Лермонтов в Мцыри писал:
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    3а гранью дружеских штыков.
    В СССР грузины жили просто прекрасно, в одном ряду с Прибалтикой по уровню жизни и дотациям из РСФСР.машина Волга была принадлежностью Каждого Уважающего себя грузина.
    Так вот обсуждать события в Грузии-прямое дело политика и писателя.

    Ответить
       
  • 7362 6456
    Руса 22 июня 2019 в 16:56

    Очередной прокол Москвы.
    Это ж надо было догадаться послать в Грузию депутата из КПРФ.
    Неужели у Патриарха Кирилла не нашлось своего представителя?
    Пора бы уже политической власти РФ сделать выводы и не клевать на провокации иноземых русофобов и прочих врагов.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)