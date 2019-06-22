Николай Стариков раскрыл смысл шумных событий в Грузии
Николай Стариков, российский общественный деятель, писатель, член «Изборского клуба» и «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге, прокомментировал Оnline47 внезапный виток обострения антироссийских выпадов в Грузии.
Как считает автор ряда книг по геополитике, «такие акции случайностью не бывают»:
«Мне не очень понятно, как люди спонтанно могут попытаться захватить парламент. Гуляли в парке, а потом решили: „А давайте-ка захватим парламент“?»
При этом эксперт предложил рассмотреть, под каким лозунгами разворачиваются события:
«Так называемые „мирные протестующие“ попытались захватить парламент, для того чтобы устроить „антироссийскую и антиолигархическую революцию против коррумпированного режима Иванишвили“. С точки зрения тех, кто пытается захватить парламент, Грузия – это абсолютно пророссийское государство, где Кремль вертит как угодно политикой и экономикой государства».
Кроме того, отмечает Николай Стариков, вчера же выступила президент Грузии, которая заявила, что «Россия — враг и оккупант, и за всеми этими протестами стоит именно Россия»:
«Остается только развести руками и вспомнить украинские реалии, в которых одни агенты Путина постоянно пытаются побить других агентов Путина для того, чтобы достигнуть каких-то целей Путина. То есть – полная шизофрения».
На вопрос Оnline47 о том, чем все-таки являются последние события в Грузии — просто очередным пунктом в медиаплане информационной войны или подготовкой плацдарма для каких-нибудь более серьезных действий, усилению позиций НАТО в Грузии, например, — Николай Стариков ответил:
«Давайте представим, как это увидит в своем телевизоре или в своем интернете житель западного государства или США. „Россия попыталась совершить государственный переворот в Грузии. Россия – агрессивное государство, — сделает вывод симпатичная ведущая, — которое нужно подвергнуть санкциям, давлению, и так далее“. Вот, собственно говоря, смысл всех этих событий».
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Источник: https://nstarikov.ru/club/105017
Меня больше сейчас интересует, будет ли всеобщее потепление в Гваделупе.
А какой грузин в Украине вышел из юбки Сабчак – с этим разберется Лукашенко.
Грузия-сосед, сосед недоброжелательный, однажды устроивший бойню в Осетии, где погибли люди и наши воины.При этом Грузия просилась в состав России множество раз.Царь Павел присоединил её только в 1801году. Лермонтов в Мцыри писал:
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков.
В СССР грузины жили просто прекрасно, в одном ряду с Прибалтикой по уровню жизни и дотациям из РСФСР.машина Волга была принадлежностью Каждого Уважающего себя грузина.
Так вот обсуждать события в Грузии-прямое дело политика и писателя.
Очередной прокол Москвы.
Это ж надо было догадаться послать в Грузию депутата из КПРФ.
Неужели у Патриарха Кирилла не нашлось своего представителя?
Пора бы уже политической власти РФ сделать выводы и не клевать на провокации иноземых русофобов и прочих врагов.