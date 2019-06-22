Николай Стариков раскрыл смысл шумных событий в Грузии

Николай Стариков, российский общественный деятель, писатель, член «Изборского клуба» и «Общероссийского народного фронта» в Санкт-Петербурге, прокомментировал Оnline47 внезапный виток обострения антироссийских выпадов в Грузии.

Как считает автор ряда книг по геополитике, «такие акции случайностью не бывают»:

«Мне не очень понятно, как люди спонтанно могут попытаться захватить парламент. Гуляли в парке, а потом решили: „А давайте-ка захватим парламент“?»

При этом эксперт предложил рассмотреть, под каким лозунгами разворачиваются события:

«Так называемые „мирные протестующие“ попытались захватить парламент, для того чтобы устроить „антироссийскую и антиолигархическую революцию против коррумпированного режима Иванишвили“. С точки зрения тех, кто пытается захватить парламент, Грузия – это абсолютно пророссийское государство, где Кремль вертит как угодно политикой и экономикой государства».

Кроме того, отмечает Николай Стариков, вчера же выступила президент Грузии, которая заявила, что «Россия — враг и оккупант, и за всеми этими протестами стоит именно Россия»:

«Остается только развести руками и вспомнить украинские реалии, в которых одни агенты Путина постоянно пытаются побить других агентов Путина для того, чтобы достигнуть каких-то целей Путина. То есть – полная шизофрения».

На вопрос Оnline47 о том, чем все-таки являются последние события в Грузии — просто очередным пунктом в медиаплане информационной войны или подготовкой плацдарма для каких-нибудь более серьезных действий, усилению позиций НАТО в Грузии, например, — Николай Стариков ответил:

«Давайте представим, как это увидит в своем телевизоре или в своем интернете житель западного государства или США. „Россия попыталась совершить государственный переворот в Грузии. Россия – агрессивное государство, — сделает вывод симпатичная ведущая, — которое нужно подвергнуть санкциям, давлению, и так далее“. Вот, собственно говоря, смысл всех этих событий».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105017