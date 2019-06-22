Как улучшить память. Просто о самом важном

Концептуал СМИ Техники, позволяющие запомнить всё

Сегодня мы поговорим о том, как сформировать гигантский и всегда доступный банк памяти. Вы познакомитесь с техниками запоминания и некоторыми секретами, используя которые, любой человек гарантированно окажется на уровне мировых чемпионов памяти.



Использовать свой мозг на 100% научат книги:

Безграничная память. Запоминай быстро, помни долго, Хорсли Кевин

Тренируй свою память. Японская система сохранения здоровья мозга, Кавашима Рюта

Прокачай свой IQ. Тренируй мышление, память и интеллект



МОЗГ. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок

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