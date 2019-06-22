Как улучшить память. Просто о самом важном
Техники, позволяющие запомнить всё
Сегодня мы поговорим о том, как сформировать гигантский и всегда доступный банк памяти. Вы познакомитесь с техниками запоминания и некоторыми секретами, используя которые, любой человек гарантированно окажется на уровне мировых чемпионов памяти.
Использовать свой мозг на 100% научат книги:
Безграничная память. Запоминай быстро, помни долго, Хорсли Кевин
Тренируй свою память. Японская система сохранения здоровья мозга, Кавашима Рюта
Прокачай свой IQ. Тренируй мышление, память и интеллект
МОЗГ. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-uluchshit-pamyat-prosto-o-samom-vazhnom
- Мама, а что такое склероз?
- Ты меня что-то спросил, сынок?
- Я? Когда?