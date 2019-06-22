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Как улучшить память. Просто о самом важном

18:37. 22 июня 2019 Просмотров - 280 Один комментарий Опубликовал:

Техники, позволяющие запомнить всё

Сегодня мы поговорим о том, как сформировать гигантский и всегда доступный банк памяти. Вы познакомитесь с техниками запоминания и некоторыми секретами, используя которые, любой человек гарантированно окажется на уровне мировых чемпионов памяти.

Использовать свой мозг на 100% научат книги:

Безграничная память. Запоминай быстро, помни долго, Хорсли Кевин

Тренируй свою память. Японская система сохранения здоровья мозга, Кавашима Рюта

Прокачай свой IQ. Тренируй мышление, память и интеллект

МОЗГ. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок

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Простые Мысли

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-uluchshit-pamyat-prosto-o-samom-vazhnom

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