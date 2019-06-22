Грузинским авиакомпаниям запретили полеты в Россию

В ответ на нападения на российских депутатов и журналистов (сегодня еще досталось журналистам Р24), Россия не только временно прекратила полеты самолетов российских авиакомпаний в Грузию.Используя формальный предлог (старую задолжность грузинских перевозчиков) с 8 июля в Россию запрещены авиарейсы грузинских авиакомпаний. Вполне понятно, что если бы не неудачный майдан в Тбилиси, то как закрывали на долги и нарушения глаза, так и продолжили бы закрывать.Наверняка, рассматриваются и другие варианты санкционного воздействия на Грузию, которая под воздействием русофобствующих радикалов впала в локальный неадекват.В текущей ситуации, когда у РФ нет особых политических рычагов влияния на грузинские элиты, самыми действенными мерами безусловно являются экономические, которые затрагивают грузинский туристический сектор, а также отрасли грузинской экономики, ориентированные на экспорт товаров в РФ.Если неадекват в Тбилиси продолжится, то скорее всего мы увидим и другие меры направленные против экспорта Грузии в Россию. Русофобия должна быть наказуемой. И вполне очевидно, что ущерб грузинской экономике данная выходка русофобствующих радикалов уже наносит и еще нанесет.В Грузии сразу начали высказывать недовольство и говорить, что "Россия мстит". Но тут все просто – хотите нормальных торговых отношений, держите русофобское зверье в узде, иначе будут последствия. В этом плане послание из Москвы выглядит достаточно ясным. Отсюда и оговорки насчет временных запретов – если истерика продолжится, временные запреты станут постоянными. Если в Тбилиси придут в чувство, то Москва вполне готова к нормализации отношений.С другой стороны, нельзя не отметить, что США используя данную провокацию и контролируемых радикалов, добились желаемого, вызвав кризис в российско-грузинских отношениях, где по мнению Госдепа наметились негативные для США тенденции связанные с ростом товаорооборота, расширением туристического потока и увеличения числа граждан РФ на территории Грузии.И еще одно юмористическое последствие – из-за русофобской акции под парламентом, в Тбилиси отменили гей-парад. Действительно, зачем еще один?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5085325.html