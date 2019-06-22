Главная » Видео, История, Мировоззрение

Д/ф «Западный фронт. Операция «Память»

14:57. 22 июня 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Накануне Дня Победы в немецком городе Байльроде восстановили памятник в честь советских освободителей — легендарный танк Т-34. Это событие за последние несколько лет стало едва ли не единственным в череде новостей об осквернении могил красноармейцев и сносе монументов. Зачем в Европе избавляются от памятников советским воинам? Кто за этим стоит и как обычные люди противостоят уничтожению памяти?

#ЗападныйФронт #ДокументальноеКино #Эксклюзив


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1lk4k4Z3t3c

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Девичья память старушки Европы
... подготовленного – наступления. Но память Запада на удивление избирательна. На...– Немцы в ходе Арденнской операции нанесли англо-американцам совершенно неожиданный...перебрасывала с Западного фронта на Восточный часть войск – и Западный фронт оказывался ...
Что пишут в западных учебниках по истории о роли СССР в Великой Отечественной войне
... Ни Курский дуги, ни операции «Багратион», ни битвы за... и Италии союзники открыли Западный фронт против ослабленных нацистов. (... гитлеровской Германии. В западных учебниках по истории Второй...забывать прививать российской молодежи память о нашей истории.Михаил...
Фашизм и денацификация: Историческая память и ревизионизм
...годы. Фашизм и денацификация: Историческая память и ревизионизм1. Что такое фашизм...«раздела мира», превращаются в звенья операций всемирного финансового капитала».В подтверждение... в колониях и затем на Западном фронте выглядят крайне второстепенными, если не...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
... Катуков, чтобы умножить эти плоды? Память постоянно сверлили слова Федоренко: «Готовьте... не бывает на войне! Память указывала не только на удачи...Украинского фронта осуществили Львовско-Сандомирскую операцию, в ходе которой были освобождены западные области...
Уникальный памятник 150 пограничным псам, которые «порвали» целый полк фашистов в рукопашном бою
...боя Александр Фука говорит, что память о героизме советских пограничников и...действиями армий Южного и Юго-Западного фронтов предполагалось изолировать и разгромить ...в успехе запланированной операции по восстановлению связи с Юго-Западным фронтом. Исходя из...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... доведем ее до конца. Вечная память герою Новороссии!», — написали бойцы...Народной Милиции ЛНР на Северо-Западном фронте Луганской Республики. Отныне подразделения ...украинской власти, либо дальнейшей наступательной операции армии Новороссии, которая зачистит ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)