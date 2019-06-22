Д/ф «Западный фронт. Операция «Память»
Накануне Дня Победы в немецком городе Байльроде восстановили памятник в честь советских освободителей — легендарный танк Т-34. Это событие за последние несколько лет стало едва ли не единственным в череде новостей об осквернении могил красноармейцев и сносе монументов. Зачем в Европе избавляются от памятников советским воинам? Кто за этим стоит и как обычные люди противостоят уничтожению памяти?
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