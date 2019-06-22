1970. Убежища укрытия и правила пользования ими

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А покидать убежище после ядерного взрыва можно через 14 дней. К этому времени уровень радиации упадет до относительно безопасного