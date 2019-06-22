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1970. Убежища укрытия и правила пользования ими

08:34. 22 июня 2019 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:















































































Источник: https://humus.livejournal.com/6689733.html

Метки: искусство, история, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5109 4435
    Валерий 22 июня 2019 в 10:53

    А покидать убежище после ядерного взрыва можно через 14 дней. К этому времени уровень радиации упадет до относительно безопасного

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