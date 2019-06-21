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Вторая мировая война. Иранская версия

19:46. 21 июня 2019 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал:


Какая прелесть. Иранские рисунки-карикатуры 40-х годов посвященные второй мировой войне.
На первом – конница антигитлеровской коалиции (Черчилль, Сталин и Рузвельт) гонят кавалерию Оси – Гитлер и Тодзио пока еще в седле, а вот лошадь под Муссолини уже пала. Явно 1943-й год.


Падишаху Адольфу Гитлеру снится тревожный сон про Черчелля, Сталина и Рзувельта в Тегеране, пока рядом с ним ползают змеи Муссолини и Тодзио.
Эсэсовская охрана и повар-Геббельс обеспокоены здоровьем падишаха.


Злодейский падишах Гитлер взят в плен. С Геббельса слетел тюрбан со свастикой. Осталось непонятным, кто ведет лошадь с падишахом Адольфом Первым?

https://vk.com/wall-156278021_8473 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5083233.html

Метки: 1943, британская империя, вторая мировая война, Гитлер, иран, италия, карикатуры, муссолини, рузвельт, ссср, сталин, США, Тегеран, тодзио, черчилль, юмор, японская империя

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