Вторая мировая война. Иранская версия
19:46. 21 июня 2019 Просмотров - 238 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Какая прелесть. Иранские рисунки-карикатуры 40-х годов посвященные второй мировой войне.
На первом – конница антигитлеровской коалиции (Черчилль, Сталин и Рузвельт) гонят кавалерию Оси – Гитлер и Тодзио пока еще в седле, а вот лошадь под Муссолини уже пала. Явно 1943-й год.
Падишаху Адольфу Гитлеру снится тревожный сон про Черчелля, Сталина и Рзувельта в Тегеране, пока рядом с ним ползают змеи Муссолини и Тодзио.
Эсэсовская охрана и повар-Геббельс обеспокоены здоровьем падишаха.
Злодейский падишах Гитлер взят в плен. С Геббельса слетел тюрбан со свастикой. Осталось непонятным, кто ведет лошадь с падишахом Адольфом Первым?
https://vk.com/wall-156278021_8473 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5083233.html