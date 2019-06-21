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В США случайно опубликовали новую ядерную доктрину

02:00. 21 июня 2019 Просмотров - 286 Один комментарий Опубликовал:
В США случайно опубликовали новую ядерную доктрину | Русская весна

Объединенный комитет начальников штабов США ненадолго обнародовал на официальном сайте Пентагона официальную доктрину о применении ядерного оружия. Документ имел название «Совместная публикация 7–72, ядерные операции».

Однако, его очень быстро удалили из публичного доступа.

«Документ содержит несекретный и в основном знакомый обзор ядерной стратегии, структуры такого рода войск, планирования, определения целей, командования, контроля и проведения операций», — пояснил аналитик из Федерации американских ученых Стивен Афтергуд National Interest.

«Ядерные силы обеспечивают возможности для достижения национальных целей США. Ядерные силы сдерживают угрозы, поддерживая современные, надежные военные возможности», — говорится в доктрине США.

В документе также говорится, что ядерные силы страны должны быть диверсифицированы, гибки, адаптивны, эффективны и «способные выстоять». Вместе с тем, Афтергуд указал на один пункт доктрины США, который, по его мнению, звучит «в духе доктора Стрейнджлава» из сатирического фильма Стенли Кубрика о веселом начале ядерного апокалипсиса.

«Применение ядерного оружия может создать условия для решающего результата и восстановления стратегической стабильности. В частности, использование ядерного оружия фундаментально изменит масштабы боя и создаст условия, которые повлияют на то, как командиры получат преимущество в конфликте», — говорится в американской ядерной доктрине.

Случайная и кратковременная публикация документа состоялась в то же время, когда стокгольмский институт SIPRI представил ежегодный отчет о мировых ядерных арсеналах. Согласно им, по состоянию на начало 2019 года у США, России и еще семи стран было 13865 ядерных боеголовок. И это определенное сокращение. Поскольку еще год назад общий арсенал составлял 14465 боеголовок.

Это сокращение произошло в основном за счет США и России, которые вместе владеют девятью десятыми всех ядерных арсеналов мира. Они взяли на себя обязательство сократить свои запасы, согласно договору СНВ-III от 2009 года. Впрочем, этот процесс может быть сорван. Ведь срок действия договоренностей истекает в 2021 году. А стороны не демонстрируют желание начать переговоры о следующем шаге к ядерному разоружению.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561037517

Метки: Новости

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