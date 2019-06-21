Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2019

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал обострение обстановки на Донбассе.

«Лично я давно уверен в том, что мира в Донбассе можно достичь, следуя двумя направлениями:

— снять блокаду, чтоб Украина и Донбасс возобновили открытые экономические отношения;

— начать переговоры Киев-Донецк-Луганск, причём, сделать их глобальными (Президенты и главы, Правительства, генералы и комбаты на местах), у России, кстати, по военному аспекту есть уникальный сирийский опыт в военном миротворческом сегменте;

Возможно, если Владимир Зеленский продвинется в этих направлениях, ослабнет влияние России на Донбасс, и усилится влияние Украины. Но!

Президент Украины, почему-то, сам отказывается от таких путей, и даже репетирует, не совсем удачные, на мой взгляд, первые слова на гипотетической встрече с Владимиром Путиным: про Крым и Донбасс.

Значит, кураторы Украины полагают, что ресурс войны в Донбассе, как рычаг давления на Россию, ещё не исчерпан. Эту циничную точку зрения, к сожалению, явно разделяет и Владимир Зеленский.

Подтверждение такой позиции кураторов Украины заключается в том, что на линии фронта в Донбассе, не то, что прекратили стрелять, как обещал в борьбе за голоса украинцев Владимир Зеленской, а бьют уже не стесняясь. Пострадавших мирных жителей Донбасса все больше и больше.

Одна из самых важных военных новостей (я только об этом узнал, хотя произошло это месяца два назад): военные Донбасса оставили высоту «Дерзкая», это на Юге, на Азовском побережье. Эта высота была командной, очень важная для расстановки сил. И полита она кровью солдат Донбасса обильно. Гибли там обороняющиеся почти каждую неделю. На макушке украинская артиллерия снарядами выдолбила кратер, гигантскую воронку, укрываться защитникам было уже негде.

А я рад, что с «Дерзкой» ушли. Из-за безответных потерь. На её оборону, уходили смертники (только пока дойдёшь, можно пять раз погибнуть), и мне сейчас, и тогда было бесконечно жаль этих ребят. Сколько жизней за неё отдано… И вот, донбасские военные с высоты ушли, её заминировали, она теперь ничья. Украинские военные не столь идейны, чтоб стоять на «Дерзкой» насмерть.

Мне сейчас могут позвонить и сказать: «Саня, убери этот пост про «Дерзкую»!». Да бросьте вы! Это уже секрет Полишинеля. А «Дерзкая» — это вторая Саур-Могила для Донбасса, это великий символ.

Хотите приведу вам ещё один признак возможного дальнейшего обострения ситуации в Донбассе? Пожалуйста. Все, кто въезжает из ДНР в Россию, или наоборот, обязательно проезжает через российский населённый пункт Матвеев Курган.

Так вот рядом давно уже существует Демонстрационная площадка Министерства обороны России. Там периодически выстраиваются, то танки десятками, то «Грады», то БМП по пятьдесят машин сразу. Зачем? Да это ж намёк Киеву, мол: «Мы всё видим, и, если что, обязательно отреагируем»!

Вот, как российская Демонстрационная площадка выглядит сейчас. Даже вертолёты появились (см. видео).

Местные жители снимают для меня».

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