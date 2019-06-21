Роскомнадзор объясняет
23:30. 21 июня 2019 Просмотров - 159 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пиши правильно и культурно!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5083896.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5083896.html
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Если того считаешь другом, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя – честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь её, дружба для тебя – выгода, которую можно извлечь из неё. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба – долг чести. Но я называю другом того, кто при моём приближении узнает меня и улыбается. В таком друге я не смогу разочароваться.
Мат как и яд – в меру лекарство, в избытке отрава!