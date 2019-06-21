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Если ты зло думаешь о людях, значит, злой дух живет в тебе, и это он внушает злые мысли на людей. Такой закон у Бога: если прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, значит, и твой грех остаётся с тобою.
А я думал, даже дебилы это знают:((