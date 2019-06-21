Наш вопрос президенту Путину. Все Курилы – неотъемлемая часть России

Получивший большинство голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече. «Начнём с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский. По его словам, он надеется, что Крым «скоро вернётся».

«Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остаётся частью Украины», — подчеркнул украинский лидер. Думаю, то же, но о Курилах, повторяет на участившихся переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Японии Абэ Синдзо. Имея, видимо, в виду и то, что обе палаты японского парламента в 2009 году проголосовали за официальное «установление» на принадлежащих РФ по международно признанным итогам Второй мировой войны островах южной части Курильской гряды суверенитета Японского государства.

Несмотря на столь грубое и открытое покушение Токио на суверенитет и территориальную целостность нашего государства, верховная власть России годами продолжает вести переговоры о подписании с правительством Японии мирного договора при том, что японская сторона соглашается заключить такой, прямо скажем, почти через 75 лет после завершения войны и подписания Японией Акта о безоговорочной капитуляции, ставший анахронизмом договор, только на условии политической капитуляции теперь России, то есть на условии сдачи Южно-Курильских островов Японии.

Известны претензии на российские территории и других стран, которые в отличие от японских, президентом категорически отвергаются. Памятно высказывание президента по поводу претензий наших западных соседей:

«Мы не будем вести переговоры (со странами Прибалтики) на платформе каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».

Четка и справедлива позиция президента по Крыму:

«Будущее Крыма определили люди. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Всё. Точка».

Учитывая, что обычно вопросы о Курилах на «прямой линии» поднимают исключительно японские, а не российские журналисты и политологи, позволю себе от имени Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы» задать следующий вопрос:

«Господин Президент Российской Федерации, товарищ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России! Не пора ли окончательно прекратить любые переговоры с правительством Японии по поводу притязаний на Курильские острова, с послевоенных времен входящие по Конституции РФ в состав нашего государства? Ведь подавляющее большинство народа России, включая жителей Курил, отрицательно воспринимают эти переговоры и требуют неукоснительного соблюдения суверенитета и территориальной целостности государства, защищать которые Вы клялись при вступлении в должность Президента РФ.

С уважением, Анатолий Кошкин, председатель МОД «Русские Курилы»

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104995