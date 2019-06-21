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Летающие тарелки Третьего рейха. Правда или вымысел?

18:14. 21 июня 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм из цикла «Психоистория»

Откуда взялись фотографии летающих тарелок с немецкими крестами на бортах? Ведь их довольно много в интернете. Неужели всё это подделки, коллажи? Можно ли было их изготовить без применения “фотошопа”? Есть ли в основе мифа о создании немцами дискообразных летательных аппаратов хоть какие-то подлинные сведения? Могли ли немцы в середине ХХ века разрабатывать технологии, которые недоступны нам до сих пор? Если да, то куда исчезли эти разработки и их авторы? Имеют ли они какое-то отношение к феномену НЛО? Эксперт “Изборского клуба” Алексей Комогорцев продолжает анализировать полузапретную информацию о прорывных технологиях Третьего рейха.

Как развивалась нынешняя глобальная цивилизация? Под воздействием каких природно-географических и культурных факторов родился изначальный русский характер и Русский дух? Читайте в книге:

Психологический аспект истории, Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/letayuschie-tarelki-tretiego-reyha-pravda-ili-vymysel

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