Л.К. Фионова: Почему мы не сопротивляемся?

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Из аннотации.Профессор РАН, доктор физико-математических наук Людмила Кузьминична Фионова об экологической катастрофе в России и мире в целом. Исчезновение рек, проблема свалок, глобальное потепление, уничтожение науки, глобальное враньё, 9 миллионов наркоманов, уничтожение генофонда России, сырьевая мафия, олигархи… Все проблемы экологии – это политические проблемы. А, политика начинается с олигархата. «Миром управляет маленькая кучка абсолютно невменяемых людей….Почему мы не сопротивляемся?»

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4517157.html