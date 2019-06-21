Л.К. Фионова: Почему мы не сопротивляемся?
18:13. 21 июня 2019 Просмотров - 182 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Профессор РАН, доктор физико-математических наук Людмила Кузьминична Фионова об экологической катастрофе в России и мире в целом. Исчезновение рек, проблема свалок, глобальное потепление, уничтожение науки, глобальное враньё, 9 миллионов наркоманов, уничтожение генофонда России, сырьевая мафия, олигархи… Все проблемы экологии – это политические проблемы. А, политика начинается с олигархата. «Миром управляет маленькая кучка абсолютно невменяемых людей….Почему мы не сопротивляемся?»
Профессор РАН, доктор физико-математических наук Людмила Кузьминична Фионова об экологической катастрофе в России и мире в целом. Исчезновение рек, проблема свалок, глобальное потепление, уничтожение науки, глобальное враньё, 9 миллионов наркоманов, уничтожение генофонда России, сырьевая мафия, олигархи… Все проблемы экологии – это политические проблемы. А, политика начинается с олигархата. «Миром управляет маленькая кучка абсолютно невменяемых людей….Почему мы не сопротивляемся?»
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Потому что научили (явно и не явно) быть безпомощными.
МЫ не сопротивляемся потому что нас много и мы не родные.Мы не неруси,мы-русские.И это понятие вызывает такой дебильный восторг победы дедов,как будто у нас броня километр…Как ведут себя евреи,китайцы,армяне,азербайджанцы,якуты и прочие национальности…Двигают своего,потом свой продвигает своих.По степанычу и мари можно понять что моему народу приходит пи..ц.И надежда на то,что 500000—соберутся вместе ничтожна…Эти люди думают как скопом избить партизана.Позднее они придумают нового и своего Степана Бандеру.
Я общался с русскими,родившимся в других странах.Это подход армян,азеров,евреев…Они знают друг друга,помогают друг дружке,своя группа…Никто не хочет на Родину.Потому что здесь,помимо беспредела,куча степанычей и мари.Они не могут сопоставить слово “Родина”,со словом “предательство”.Им там проще держаться группой,чем жить в рабстве(это их слова).
Я знал твёрдый что тебе Бандера авторитет.
У меня есть только один Бандера…Это ты…,мой мальчик :).
Почкму действительно? В Сибири становится ТЕПЛЕЕ…..
Какое горре у Фионовой…..
Появился Сев.мор.путь Беда.
Надо протестовать против СОЛНЦА все на борьбу с потеплением.
Только мороз и голод.
Только снег и холод.
Так победим
Элементарный долб…зм.Мантия…зеркало…рука…От науки только определение слова “онанизм”.У меня один вопрос остался…Ты брови себе пальцами приглаживаешь,когда нервничаешь?