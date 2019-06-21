Как люди обустраивают свою жизнь без „избранных”
12:56. 21 июня 2019 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
„А что я могу сделать?” „Ах, от меня ничего не зависит…” Подобные фразы каждый слышал и не раз.
А оказывается, что люди вполне способны сами обустроить свою жизнь и обеспечить должное развитие своих детей. Надо просто захотеть, проявить волю и… сделать!
А оказывается, что люди вполне способны сами обустроить свою жизнь и обеспечить должное развитие своих детей. Надо просто захотеть, проявить волю и… сделать!
Всех коммунистов в колхозы.
Люди мучаются в буржуазии а ТАМ им будет ШШастие
Где дебилы Серого?!.. тут такие мультики показывают, афигеть!