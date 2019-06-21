Как люди обустраивают свою жизнь без „избранных”

„А что я могу сделать?” „Ах, от меня ничего не зависит…” Подобные фразы каждый слышал и не раз.А оказывается, что люди вполне способны сами обустроить свою жизнь и обеспечить должное развитие своих детей. Надо просто захотеть, проявить волю и… сделать!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4516815.html