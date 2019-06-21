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Как люди обустраивают свою жизнь без „избранных”

12:56. 21 июня 2019 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал:
„А что я могу сделать?” „Ах, от меня ничего не зависит…” Подобные фразы каждый слышал и не раз.

А оказывается, что люди вполне способны сами обустроить свою жизнь и обеспечить должное развитие своих детей. Надо просто захотеть, проявить волю и… сделать!



Источник: https://ss69100.livejournal.com/4516815.html

Метки: будущее, Воля, общество, человек

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